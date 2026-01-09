Plus de 66 hectares de réserves foncières et terrains de l’Etat récupérés dans la ville de Niamey

Après les différentes opérations de déguerpissements et de démolition des terrains anarchiquement occupés, le ministre de l’urbanisme a rencontré la presse pour faire le point de la situation.

Au total 57 réserves foncières et terrains de l’Etat, soit 66,39 hectares ont été récupérés au cours d’une opération menée de septembre à Décembre 2025 dans la ville de Niamey, a annoncé le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, le colonel-Major Abdoulkadri Amadou Daouda dans un point de presse animé le jeudi 08 janvier 2025, rapporte l’agence nigerienne de presse.

Dans son intervention préliminaire, le ministre en charge de l’urbanisme a rappelé que dans le cadre de la politique de sécurisation et de récupération du domaine foncier de l’État, et conformément aux attributions de son département ministériel , une opération de recensement et de récupération des réserves foncières et terrains appartenant à l’État a été menée dans la ville de Niamey par les services compétents du ministère de l’Urbanisme , appuyés selon les cas par les services techniques compétents de la ville de Niamey.

Selon le colonel-Major Abdoulkadri Amadou Daouda, l’objectif principal de cette opération était le recensement de toutes les réserves foncières et terrains issus de différents lotissement effectués dans la ville de Niamey et ses environs.

D’après le ministre en charge de l’urbanisme, un total de 137 réserves foncières et terrains ont été identifiés comme appartenant au domaine public et l’État.

Les lotissements concernés par cette première phase sont notamment « la cité 2011, cité 2010, Sary Koubou phase 1 et 2, cité SA’A, Koira Kano, Kobon Tafa , cité Enseignants Chercheurs, cité du Progrès, xNord Faisceau,SONUCI ,Renaissance , Diaspora 2 et un delaissé de voirie du lotissement Nord-Lazaret(100m) », a-t-il révélé .

Aussi, pour mener à bien cette activités, le ministre de préciser que plusieurs actions ont été entreprises dont entre autres l’envoi de notifications et de mises en demeure aux occupants illégaux ; le déguerpissement des constructions anarchiques constatées sur les réserves ; la fixation de bornes et implantation de panneaux et signalisations ; la transmission de certains dossiers litigieux aux services juridiques pour des poursuites éventuelles.

« Au cours de cet exercice, le ministère de l’Urbanisme et de l’habitat a récupéré en 4 mois de travail un nombre croissant total de 57 réserves pour une superficie globale de 663 879 m2, soit environ 66, 39 hectares », a annoncé le colonel-major Abdoulkadri Amadou Daouda.

Aussi, le ministre de faire comprendre que ces réserves foncières et terrains ont été récupérés pour divers motifs conformément à la réglementation et aux textes en vigueur.

Tout en donnant des détails sur les réserves et terrains récupérés, le ministre de noter que des travaux deR délimitation exacte des terrains et les travaux d’ouverture des emprises de voies sont actuellement en cours.

Le colonel –major Abdoulkadri Amadou Daouda de souligner qu’en perspective plusieurs autres actions seront menées pour la sauvegarde des réserves foncières et terrains de l’État, allant de l’accélération de la procédure d’immatriculation systématique des réserves foncières en collaboration avec les services compétents du ministère chargé des Finances , le renforcement, la surveillance et le contrôle du domaine foncier public , et l’initiation d’une campagne de sensibilisation sur la protection du domaine public de l’État .

Après avoir félicité et remercié tous les acteurs qui ont apporté leur contribution dans le cadre de la réalisation de cette activité, le ministre en charge de l’urbanisme de compter sur la collaboration de tous pour que les réserves et terrains de l’État, qui sont d’ailleurs destinés au service du peuple, soient sauvegardés et protégés pour le bien de tous.

Après Niamey, cette même opération doit être étendue et poursuivie sur l’ensemble du territoire national.

Dans ce pays, le domaine public n’est pas respecté, il a été spolié et morcelé par les différents responsables municipaux depuis plusieurs décennies.

Il faut y mettre de l’ordre.

Tam tam info new