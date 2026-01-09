Le Ministre des mines tire le bilan de l’année 2025 et les perspectives d’avenir lors de sa visite dans les sociétés sous tutelle

Le Ministre en charge des Mines, le commissaire-Colonel Abarchi Ousmane s’est rendu, le mercredi 7 janvier 2026, dans le cadre de la série des visites qu’il a entamée au niveau des sociétés relevant de son département ministériel.

C’est ainsi qu’il s’est rendu à la Société des Mines de l’Air (SOMAIR) et à TIMERSOI National Uranium Company, rapporte l’agence nigerienne de presse.

L’objectif de ces visites, comme les précédentes, c’est non seulement de discuter avec le personnel de ces sociétés placées sous tutelle du ministère des mines, mais également dresser le bilan de leurs activités annuelles et les perspectives envisagées afin de les améliorer au cours de cette nouvelle année.

A l’issue des discussions entre la délégation ministérielle et le personnel de la SOMAIR, une société minière étatique qui œuvre dans l’exploitation de l’uranium depuis 1968, le Directeur Général, M. Garba Illou Abdoul-Nassirou a indiqué devant la presse que cette visite s’inscrit ‘’dans une dynamique de dialogue ouvert et constructif avec les sociétés minières, autour du bilan et des perspectives du secteur’’.

Ainsi, lors de la séance de travail, a-t-il fait savoir, ‘’nous avons partagé avec le ministre le bilan 2025, mais également les faits ayant marqué l’année 2025. À cet égard, l’année 2025 a été marquée sur le plan institutionnel par deux événements majeurs, à savoir la nationalisation de la SOMAIR intervenue en juin 2025, mais également la visite du Président de la République, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani sur le site industriel de la SOMAIR en novembre 2025, des évènements qui montrent l’intérêt et l’attachement des plus hautes autorités de notre pays pour cette société’’.

Par ailleurs, a souligné M. Garba Illou Abdoul-Nassirou, ‘’ notre société a connu sur le plan opérationnel, quelques contraintes de trésorerie qu’on a pu maintenir grâce au soutien de l’État et de ses administrations techniques à savoir la douane, les services fiscaux, et également le soutien de la SOPAMIN’’.

Cependant, ces difficultés, a-t-il précisé, ‘’ne doivent pas occulter les progrès significatifs enregistrés au sein de l’entreprise car au cours de cette année, nous avons également poursuivi notre programme d’excellence opérationnelle’’.

Pour ce qui est des perspectives, l’année 2026 s’annonce, selon le DG de la SOMAIR, ‘’sous des aspects favorables et rassurants et au-delà des objectifs, nous avons également présenté au ministre des Mines, notre plan pluriannuel qui porte sur notre vision à long terme qui confère une visibilité stratégique opérationnelle jusqu’en 2048 pour la SOMAIR’’.

Aussi, a-t-il poursuivi, dans une ère marquée par ‘’un contexte de relance du nucléaire, également avec la dynamique positive du marché de l’uranium, la SOMAIR entend pleinement jouer son rôle de contribution à l’économie nationale et au rayonnement du Niger sur le plan uranifère, de manière particulière et le rayonnement global du Niger en général.

Par la même occasion, il a réitéré les salutations de la SOMAIR au ministre de tutelle pour ‘’son engagement constant et décisif, ainsi qu’à l’ensemble de notre personnel, dont l’engagement et la résilience ont été exemplaires, à nos partenaires, les fournisseurs, les prestataires, les institutions bancaires, qui nous accordent leur confiance et nous accompagnent en continu’’.

De la SOMAIR, la délégation s’est ensuite rendue à la TIMERSOI National Uranium Company TNUC, créée le 19 septembre 2024 avec la société MAZOUMAWA, par décret présidentiel, pour gérer de manière souveraine et au profit du peuple nigérien, les ressources uranifères du pays, conformément à la politique des plus hautes autorités.

Au terme des échanges, le Directeur Général de ladite société, M. Mamadou M. Aouami Ibrahim a salué cette initiative du ministre qui ‘’marque la fin de l’installation de l’entreprise nationale TIMERSOI qui a été créée pour l’exploration, la recherche, l’exploitation et la commercialisation de notre Uranium par les nigériens et pour le Niger’’.

A cette occasion, ‘’nous avons présenté au ministre la mission de notre société qui nous a, à son tour, réconfortés et nous a enjoints à continuer de travailler pour que le Niger retrouve sa place dans les pays producteurs d’Uranium’’ a-t-il fait savoir.

TIMERSOI National Uranium Company, a-t-il rappelé, ‘’a déjà signé un accord stratégique de partenariat avec Rosatom et Uranium One Group pour la mise en développement d’un projet, et cet accord stratégique nous permettra de rapidement mettre en valeur ce projet et de porter en exploitation un premier gisement’’, promettant de ‘’continuer, d’ici la fin de l’année, à sélectionner les meilleurs projets que nous allons également porter rapidement en exploitation pour augmenter des ressources humaines’’.

Notre souveraineté nationale passe inexorablement par le contrôle total de nos ressources minières et une exploitation rationnelle au profit de nos populations.

Les pillages systématiques de ces ressources qui avaient court dans le passé doivent nous servir de leçon afin de mieux établir un cadre de partenariat équilibré entre les éventuels investisseurs et nôtres pays.

Tam tam info news