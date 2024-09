Plusieurs morts et des centaines de blessés, Maradi a vécu l’enfer

Situation provisoire ville Maradi.

324 ménages, 4359 personnes sinistrées, 320 maisons effondrées, à la commune 1,

322 ménages, 3050 personnes sinistrées, 325 maisons effondrées, à la commune ;

127 ménages, 783 personnes sinistrées, 132 maisons effondrées, à la commune 3, soit au

total, 773 ménages, 8192 personnes, 777 maisons effondrées.

Pour le moment selon un décompte de la direction régionale des affaires humanitaires 25 décès par effondrements et / ou noyade.

Les dégâts matériels sont inestimables.

Maradi est à genoux.

En effet, la Ville de Maradi a enregistré, le vendredi 30 Août 2024, une forte pluie , plus de 160 mm dans certains quartiers, qui a occasionné d’importantes destructions, des dégâts humains et matériels. Le film des évènements ressemblait à une ville ravagée par un cyclone ou un tsunami.

Des cris de détresse partout, des populations hagards et impuissantes face au déferlement de l’eau.

Des maisons qui s’écroulaient comme des châteaux de carte.

Le spectacle le plus dévastateur et affligeant est celui du cimetière situé à l’entrée de la ville de maradi dont les tombeaux ont été éventrés par la furie des eaux et certains restes humains traînés par les eaux.

Du jamais vu à maradi.

De mémoire de certains anciens de la Ville, la localité n’a pas enregistré une telle quantité de pluie avec un tel déferlement de destructions et de désolations depuis plusieurs décennies.

La situation catastrophique et préoccupante a fait sortir le Sultan de katsina Maradi, sa Majesté Ahmed Ali Zaki, le Gouverneur de la Région, le Contrôleur Général de Police Mamane Issoufou, l’administrateur central de la communauté urbaine de maradi et ses proches collaborateurs qui ont sillonné les différents quartiers pour mesurer l’ampleur de la situation toute la nuit.

Le bilan provisoire est lourd. A la date du vendredi vers 23 heures, il a été dénombré une vingtaine de personnes décédées, plusieurs dizaines d’autres blessées dont certaines gravement, des quartiers submergés, des voitures emportées par des eaux et l’axe routier de sortie vers Zinder complètement impraticable.

Ce nombre effarant de victimes est dû aux effondrements des maisons, des murs et par noyade.

Pourquoi un tel déluge à maradi ? Pourquoi tous ces morts, ces blessés et ses destructions ?

Au delà du changement climatique et ses conséquences dévastatrices, la responsabilité de certains habitants de maradi est pleinement engagée.

Selon un agent d’assainissement de la ville, certains citoyens sont inciviques et inconscients. Ils obstruent les voies de passage d’eau sur les rares caniveaux de la ville. Ils déversent quotidiennement des détritus, des matelas usagés, des vieux pneus, etc. Pire certains ont transformé les caniveaux en fosse septique, où leur défécation tombe directement dans les caniveaux.

Malgré ce comportement malsain, la responsabilité de certaines autorités qui ont supervisé la maudite fête tournante, appelée pompeusement, Maradi Kollia est engagée.

Ils ont transformé une ville qui arrivait cahin caha à évacuer, ses eaux de pluie, sans trop de dégâts, en une ville prison qui manque cruellement des canaux d’évacuation d’eau.

Les réalisations faites à la hâte par des tâcherons inexpérimentés et gloutons avec la complicité des responsables ont causé du tort à la ville.

Aujourd’hui, Maradi récolte les fruits de la forfaiture de certains.

Des enquêtes diligentes doivent être menées rapidement, situer les responsabilités et punir les coupables.

Après les interventions d’urgence, il faut construire des canaux d’évacuation d’eau dignes de ce nom et dégager certains endroits, car la ville paraît trop encombrée.

Pour le moment, les besoins les plus urgents, sont les produits alimentaires, les médicaments, les moustiquaires, les habits, etc , car beaucoup de sinistrés ont tout perdu.

Maradi mérite tout notre soutien. Qu’Allah facilite. Amine

Par Tamtam info News