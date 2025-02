Près de 700 participants assistent aux travaux des assises nationales qui se sont ouvertes ce samedi 15 février à Niamey.

Après plusieurs mois d’exercice du pouvoir d’état, le conseil national pour la sauvegarde de la patrie a convoqué à partir d’aujourd’hui les assises nationales pour discuter de l’avenir de la nation.

Les travaux des assises nationales du Niger se sont ouvertes ce samedi 15 février 2025 à Niamey sous la présidence du Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Chef de l’Etat, le général Abdourahamane Tiani.

Ce sont près de 700 participants, issus des différentes couches socioprofessionnelles du pays, qui sont attendus pour ces travaux qui se dérouleront du 15 au 19 février 2025, rapporte l’agence nigérienne de presse.

Au cours de ces assises, les participants discuteront des principes à mettre en avant pour mener à bien le processus de la refondation de la république, de la souveraineté retrouvée et de l’indépendance du pays.

Ce dialogue national inclusif, puisque regroupant des leaders d’opinions, des religieux, des associations et de plusieurs organisations de la société nigérienne, est aussi une occasion pour fixer entre autres les axes prioritaires de gouvernance et même la durée de la transition.

Rappelons que dans le cadre des préparatifs de ces assises, le Président du CNSP a créé le samedi 8 février dernier la Commission Nationale chargée de la conduite des travaux de ces assises. Elle est composée d’un Président, de huit vice-Présidents, de cinq Rapporteurs Généraux et de Sous-commissions thématiques.

Elle avait pour missions d’élaborer les documents de référence pour l’animation et l’encadrement des débats, d’élaborer et de diffuser les directives à suivre dans la conduite des Assises Nationales, d’exploiter la synthèse des Assises régionales, et d’élaborer la méthodologie du déroulement des Assises Nationales.

La Commission va également organiser et superviser les débats et toutes autres activités entrant dans le cadre de la tenue des Assises Nationales, élaborer et mettre en œuvre un plan de communication avant, pendant et après les Assises Nationales.

Le Chef de l’Etat s’entretient avec les membres de la commission chargée de la conduite des travaux

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani s’est entretenu, hier, vendredi 14 février 2025 à son cabinet, avec les membres de la Commission chargée de la conduite des travaux des assises nationales pour la refondation qui se tiendront du 15 au 19 février 2025 à Niamey.

A leur sortie d’audience , le président de ladite commission, Dr Mamoudou Harouna Djingarey a indiqué à la presse, être venus auprès du chef de l’Etat afin de ‘’recueillir ses orientations en vue de la bonne organisation de ces assises’’.



A cet effet, a-t-il rappelé, ‘’depuis le 26 juillet 2023, avec les événements qui sont passés, le Niger, ainsi que son peuple tout entier, a décidé de prendre ses responsabilités, de marquer sa souveraineté vis-à-vis de l’extérieur, de ceux qui nous manipulaient, prenaient nos richesses et nous laissez dans la pauvreté’’.



‘’Notre pays a toujours été cité parmis les pays les plus pauvres du monde et nous comptons changer cela’’ a-t-il promis se réjouissant de la mobilisation de la population, à l’issue de laquelle ‘’pas un seul coup n’a été tiré et le peuple nigérien s’est souverainement mobilisé pour faire partir toutes les forces étrangères de notre pays’’.

‘’C’est donc la raison pour laquelle ces assises nationales sont inclusives et attendues car elles ont été demandées par le peuple et le Général a promis que nous allons les organiser avec la participation des Nigériens de tous les bords, de tous les coins et recoins de notre pays’’ a indiqué Dr Djingarey.

A cette occasion, a-t-il fait savoir, ‘’personne ne sera écarté car l’avis de tout un chacun compte pour que nous puissions au sortir de ces assises, avoir des recommandations, des orientations et un tableau de bord clair pour l’avenir de notre pays pour qu’il n’y ait plus de problème de mauvaise gouvernance, ni d’insecurité dans notre pays’’.

La Jeunesse se concerte à 24h du début des travaux

Pour sa part, le Conseil National de la Jeunesse a organisé, le vendredi 14 février 2025, une rencontre de concertation entre jeunes en prélude au début des assises Nationales.

Cette rencontre a pour but d’échanger avec les différentes délégations des jeunes venues participer aux travaux des assises nationalesles sur les attentes et les enjeux de la jeunesse.

Elle a enregistré la présence du représentant du ministère du tutelle, le Directeur Général de la jeunesse, M. Malam Issaka Malam Souley, du Président du Conseil National de la Jeunesse, M.Sidi Mohamed, du Dr Issaka Idrissa (conférencier) et les représentants des jeunes de toutes les régions du Niger,

Intervenant à cette occasion, le Représentant du Ministère de la Jeunesse ,de la culture, des arts et des sports, Malam Issaka Malam Souley a souhaité la bienvenue à toutes les délégations de jeunes et félicité le bureau Exécutif National du Conseil National de la Jeunesse pour avoir initié cette rencontre.

Il a invité la jeunesse à prendre part massivement à ses assises.

Pour Malam Issaka, »il serait bien que la jeunesse parte en rang serré, avec des propositions concrètes, des suggestions et attentes précises qu’elle va exposer au cours de ces assises » qui est selon lui, »une occasion ultime pour la jeunesse Nigérienne de faire entendre sa voix ».

Pour sa part, M.Sidi Mohamed, Président du conseil national de la jeunesse, cette rencontre est un cadre pour la jeunesse pour se concerter, discuter, et échanger.

»Nous allons harmoniser nos propositions dans le but d’apporter notre contribution à la refondation de notre Pays, le Niger, car toutes les forces vives de la Nation Nigérienne seront présentes » a-t-il indiqué invitant les jeunes à prendre connaissance des différentes thématiques qui seront développées lors de ces assises axées sur la Paix, la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la Refondation politique et institutionnelle, l’Economie et le développement durable, la Géopolitique et l’environnement international, la justice et les droits de l’homme.

Loin du format d’envolée et d’invectives de la conférence nationale souveraine, les assises nationales permettront aux nigériens de réfléchir ensemble sur les fondements de la refondation et de la souveraineté retrouvée.

Par Tam tam info News