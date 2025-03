Prolongation du gel des avoirs de six leaders jihadistes et rebelles maliens…

Les autorités maliennes ont décidé de frapper encore fort les ennemis de l’AES, là où ça fait vraiment mal, le gel des avoirs des chefs terroristes et la traque de leurs sources de financement.

Face à de nouvelles informations évoquant une possible alliance entre les jihadistes du JNIM et les rebelles du Front de Libération de l’Azawad (FLA), le gouvernement malien renforce sa stratégie sécuritaire en prolongeant le gel des avoirs de plusieurs personnalités influentes des groupes armés.

Le 4 mars 2025, le ministre malien de l’Économie et des Finances a signé un arrêté prolongeant pour six mois le gel des biens et ressources économiques de plusieurs figures majeures du jihadisme et des mouvements rebelles. Cette décision intervient dans un contexte géopolitique particulièrement tendu au Mali.

L’arrêté n°2025-0529 reconduit les mesures de gel prises le 8 mars 2024 à l’encontre de six leaders importants, dont Iyad Ag Ghaly, chef du groupe Ansar Dine et leader du Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM), ainsi qu’Alghabass Ag Intalla, chef historique du mouvement rebelle touareg.

Ces mesures, prolongées jusqu’au 7 septembre 2025, illustrent la volonté des autorités maliennes de maintenir la pression sur ces acteurs jugés déstabilisants, qu’ils soient jihadistes ou séparatistes.

La décision intervient alors que des sources sécuritaires font état de discussions entre le JNIM (Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin) et le FLA, deux groupes aux intérêts traditionnellement opposés mais qui pourraient désormais envisager une coopération stratégique. Une telle alliance modifierait profondément les équilibres géopolitiques dans le nord du Mali.

Parmi les personnalités visées par ces mesures figurent aussi Amadou Barry, alias Amadou Kouffa, figure du jihadisme peul, Bilal Ag Acherif, cadre rebelle, Fahad Ag Almahmoud (tué lors d’une frappe de drone le 1er décembre 2024) et Achafagui Ag Bouhada, tous considérés comme des acteurs-clés dans les mouvements armés opérant dans la région.

Cet arrêté, signé à Bamako, sera publié au Journal officiel et sur le site du ministère des Finances, soulignant la transparence des autorités maliennes dans la gestion de ces mesures exceptionnelles.

Les implications de cette décision et les possibles alliances entre groupes jihadistes et rebelles seront suivies de près par la communauté internationale, alors que la stabilité du Mali demeure un enjeu crucial pour la sécurité du Sahel.

Il faut une stratégie coordonnée de tous les pays de l’AES et appuyés par leurs partenaires sûrs pour tracer et traquer les sources de financement du terrorisme au Sahel.

L’arrivée du nouveau président américain et qui privilégie les états unis va rendre folle l’Europe et en particulier la France, chassée de son pré carré. Cette dernière fera tout pour déstabiliser la région. La vigilance doit être de mise.

Par Tam tam info News