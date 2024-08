Raid meurtrier des terroristes à Barsalgho au Burkina Faso

Alors que les civils étaient occupés par des travaux d’intérêts communs, une horde des terroristes a fait une descente sanguinaire à Barsalgho au Burkina Faso, tuant femmes et enfants.

Les médias de la haine, RFI et consorts se sont trop vite emparés de l’information pour en faire leur Une.

Pour apporter réconfort et présenter les condoléances du peuple burkinabè, le président Ibrahim Traoré a dépêché une importante mission conduite par le ministre d’État en charge de la communication, jean Emmanuel ouedraogo.

Une délégation gouvernementale s’est rendue dimanche après-midi au CHR de Kaya qui a accueilli des blessés de l’attaque terroriste de Barsalgho rapporte l’agence d’information du Burkina.

Samedi, des terroristes ont attaqué à Barsalgho (Centre-nord), des populations qui effectuaient des travaux communautaires.

Plusieurs pertes en vies humaines et des blessés ont été enregistrés.

Dimanche après-midi, une délégation gouvernementale composée du ministre de la Communication Jean Emmanuel Ouédraogo, de la Sécurité, Mahamadou Sana, et de la Santé Robert Kargougou, ainsi que du chef d’état-major général des Armées, le général Célestin Simporé, est allée réconforter les blessés accueillis au CHR de Kaya.

La délégation a traduit la compassion du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et celle de la Nation aux populations touchées.

Elle a témoigné sa gratitude au personnel médical qui s’est mobilisée dès les premiers instants pour porter assistance aux blessés.

Pour le ministre Jean Emmanuel Ouédraogo, il s’agit d’une attaque barbare et lâche perpétrée contre des femmes, des enfants, des vieillards sans distinction.

De son avis, les Burkinabè doivent être plus que jamais soudés autour des Forces combattantes pour faire échec aux desseins des terroristes qui veulent asservir le Burkina Faso.

Les maudits terroristes qui ont commis cet acte lâche seront pourchassés et éliminer sans ménagement.

Les trois armées de la confédération des états sahéliens ont décidé de mutualiser leurs efforts et de ne ménager aucun effort pour ramener la paix et la sécurité dans une zone sahélienne infestée des terroristes à la solde de Paris.

Par Tamtam info News