Rentrée inaugurale École de Guerre

L’une des grandes ambitions de la hiérarchie militaire, particulièrement celle du Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale, le Général de Corps d’Armée Salifou Mody vient de se concrétiser.

En effet, la première promotion de l’Ecole de Guerre de l’Ecole Militaire Supérieure (EMS) a effectué ce Mardi 1er Octobre, la rentrée académique 2024-2025.

Désormais, le Niger dispose d’un système de formation complet indispensable à la sécurité nationale.

Cette Ecole se situe au 2ème niveau de l’enseignement militaire supérieur (EMS2).

Sa scolarité est sanctionnée par l’attribution du brevet d’école de guerre ou brevet d’études militaires supérieures (BEMS), couplé a un Master en stratégie et défense.

Au menu, un programme consistant qui met l’accent sur la théorie de la guerre et de la stratégie, la politique de stratégie nationale,la stratégie de sécurité nationale, la stratégie militaire, la planification au niveau opératif et stratégique.

A l’occasion de cette rentrée inaugurale, le Colonel-Major Raphiou Coulibaly, Commandant l’Ecole Militaire Supérieure s’est adressé aux stagiaires de l’Ecole de Guerre avec fierté, car le Niger est dorénavant autonome dans le domaine de la formation de ses chefs militaires. L’Ecole de Guerre a t’il précisé, est une formation indispensable et un passage obligé pour les officiers qui aspirent à accéder éventuellement à des fonctions supérieures de Commandements et de Directions. Elle permet d’acquérir les compétences nécessaires à la planification et la conduite de Guerre.

La préparation à la guerre est indispensable selon le Colonel-Major Raphiou Coulibaly, car le système international tel qu’il existe rend la guerre inéluctable. Il a aussi ajouté » qu’il s’agisse d’une guerre conventionnelle ou irrégulierre, une armée doit être prête à conquérir ou à défendre un territoire « . Pour ce faire, les stagiaires débattrons au cours de leur formation, de la nature de la guerre, de sa dualité, art et science à la fois.

L’Ecole de Guerre, selon le Représentant du Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale, le Colonel-Major Hamadou Djibo BARTIE , est le fruit de la ferme volonté de son Excellence le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil National pour La Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées de disposer d’un outil calibré aux besoins des Forces de Défense et de Sécurité. Elle vient compléter le dernier maillon de la chaîne de formation des officiers, afin de répondre aux exigences d’un environnement géostrategique en perpétuel mutation.



Des changements qui nécessitent en permanence des réflexions sur les différents facteurs de puissance pour préserver les intérêts vitaux du Niger.

Il a aussi témoigné sa satisfaction au Commandement de l’Ecole et au personnel d’encadrement pour le travail exceptionnel de préparation abattu.

Aux stagiaires, il les a invité à tirer le maximum de profit de ce stage organisé et conçu dans un cadre national. Ceci en faisant preuve de disponibilité, de curiosité intellectuelle et d’ouverture d’esprit pour développer constamment leur capacité d’analyse, à travers une approche globale, afin de contribuer au royaunement du Niger dans le concert des nations victorieuses.

Il est à noter que cette première promotion de l’Ecole de Guerre est composée de 26 stagiaires. Onze (11) officiers supérieurs des FAN, Cinq (5) officiers supérieurs de la Gendarmerie Nationale, Cinq (5) Officiers supérieurs de la Garde Nationale du Niger, un (1) commissaire principal de la Direction Générale de la Police Nationale, un (1) inspecteur principal de la Direction Générale des Douane, un (1) cadre supérieur du Ministère des Affaires Étrangères, un (1) cadre supérieur du Ministère de l’Intérieur, un (1) cadre supérieur du Ministère de l’économie et des finances.