Retrait de l’autorisation d’exploitation de soluxe hôtel de Niamey Niger: Le torchon brûle entre Niamey et Pékin…

La ministre de l’artisanat et du tourisme a retiré l’autorisation d’exploitation de l’hôtel Soluxe International à Niamey, détenue par la société privée chinoise SOLUXE INTERNATIONAL SARL depuis 2015, par Arrêté en date du 6 mars 2025.

Les motifs invoqués sont notamment des pratiques discriminatoires envers certaines nationalités, des travaux non déclarés .ainsi que des déclarations erronées sur les nuitées, affectant la collecte de la taxe du Fonds de Développement du Tourisme (FDT).

Soluxe International Hotel, géré par la société chinoise SOLUXE INTERNATIONAL SARL, fonctionnait sous licence des autorités nigériennes depuis 2015. La révocation de cette autorisation intervient dans un contexte où les autorités font de la souveraineté nationale une priorité face aux intérêts économiques étrangers.

Le personnel chinois de wapco, cnpc et soraz, logeant dans l’hôtel doit donc chercher un autre logement de locations appartenant à des particuliers nigériens, comme cela se faisait avant l’arrêté ministériel de 2015. Et comme cela devrait s’y faire conformément aux règles internationales en matière de séjour dans les pays étrangers.

Ce qui est aberrant, depuis la création de soluxe hôtel, plusieurs sociétés chinoises, dont Wapcoo, GWDC, CNLC, CPTDC, CNPC et DAGAN, louent des espaces à l’hôtel Soluxe International pour une somme cumulée de plus de 3 milliards par an, alors qu’elles ne payaient que 200 millions lorsqu’elles étaient installées dans des villas louées aux propriétaires Nigériens .

Comment cela est-il possible ? Un expert en matière des pratiques commerciales chinoises, indique que ce sont des pratiques de rapatriement déguisé des fonds vers la Chine au détriment des pays hôtes.

La décision du gouvernement nigérien est à saluer. Elle montre la volonté des autorités nigeriennes de lutter sans ménagement contre les pratiques illégales et de protéger les intérêts du pays.

Pour comprendre la mentalité chinoise en matière de commerce, il faut savoir que les Chinois pratiquent un capitalisme sauvage et inhumain. Rien que l’intérêt, pas de sentiments.

Pendant que la Chine combat la corruption chez elle avec des peines de mort pour les corrompus et les corrupteurs, les entreprises chinoises à l’extérieur sont les plus grandes en matière de pratique corruptible .

Devant, une apparente relation d’amitié et de coopération gagnant gagnant se cache une véritable férocité de tout rapatrier à Pékin.

Après plusieurs années de ce système mafioso, les yeux sont ouverts et le Niger veut réellement profiter de ses richesses.

Donc plus de complaisance.



Par Tam tam info News