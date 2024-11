Sénégal/Législatives :Le Pastef domine largement les débats

Au Sénégal, les premières tendances des élections législatives anticipées de ce dimanche placent le parti au pouvoir, le Pastef, largement devant, selon plusieurs leaders de l’opposition.

Les premières tendances des élections législatives anticipées, marquées par une victoire du parti Pastef, suscitent plusieurs réactions des principales coalitions de l’opposition, saluant le processus démocratique et la maturité du peuple sénégalais. Barthélémy Dias et Amadou Ba, dirigeant respectivement les listes Samm Sa Kaddu (Tenir sa promesse) et Jamm ak Njariñ (Paix et sécurité), ont tour à tour adressé leurs félicitations au Pastef, le parti au pouvoir fondé en 2014, qu’ils donnent pour « vainqueur » de ce scrutin, tout en réaffirmant leur engagement politique.

« Je tiens à féliciter chaleureusement le vainqueur des élections, Pastef, pour sa victoire », a indiqué Barthélémy Dias, également maire de Dakar, qualifiant ce scrutin de « moment démocratique fort ».

Il a exprimé sa reconnaissance à ses soutiens et promis de continuer à défendre les intérêts du Sénégal. « Votre soutien est une source d’inspiration et de motivation pour continuer à défendre les intérêts de notre pays et de notre jeunesse », a-t-il ajouté.

Bougane Gueye Dany, 11e sur la liste Samm Sa Kaddu et leader du mouvement Gueum Sa Bopp Les Jambars, a également salué le choix du peuple. « Les Sénégalais ont voté et confirmé leur choix du 24 mars dernier » où ils avaient élu aussi lors de l’élection présidentielle le candidat du Pastef, Bassirou Diomaye Faye, avec plus de 54% des voix.

A présent, l’homme d’affaires et patron du groupe Dmedia « exhorte le camp présidentiel à désormais se pencher sur la satisfaction des besoins des Sénégalais ».

Président de la coalition Jàmm Ak Njariñ, Amadou Ba a pour sa part salué la portée historique de ce scrutin. « Ce moment, au-delà des clivages, est une victoire pour notre démocratie et pour le Sénégal. Il nous rappelle que l’essence de la politique est de servir, d’écouter et de construire ensemble », a déclaré l’ancien Premier ministre dans le régime de Macky Sall, l’ex-président qui est également tête de liste de la coalition Takku-Wallu Sénégal, mais dont la réaction est encore attendue.

« Au-delà des compétitions électorales, c’est le Sénégal qui doit toujours gagner, et c’est le Sénégal qui a encore gagné aujourd’hui », a souligné M. Ba, félicitant Pastef pour sa victoire constatée à l’étape des premiers décomptes qui se poursuivent dans plusieurs circonscriptions.