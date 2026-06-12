« Audience présidentielle : Mme Catherine Inglehearn fait ses adieux au Niger »

Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République, Chef de l’État, a reçu en audience, ce mercredi 10 juin 2026, Son Excellence Madame Catherine Inglehearn, Ambassadeur du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande au Niger, à l’occasion de la fin de sa mission.

Au terme de six années de service, Madame l’Ambassadrice a salué la résilience du peuple nigérien et le dynamisme de sa jeunesse. Elle a également exprimé sa gratitude aux autorités nigériennes pour le soutien dont elle a bénéficié tout au long de son séjour.

Etaient présents à cette audience :

Son Excellence Monsieur Bakary Yaou Sangaré, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur ;

Dr Soumana Boubacar, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, Porte‑parole du Gouvernement ;

l’Ambassadeur Illo Adani, Conseiller diplomatchargé des questions stratégiques et diplomatiques du Président de la République.

Source: Publication CNSP