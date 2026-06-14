Rationalisation des services de l’État : Plusieurs services rattachés ou sous tutelle de la Présidence, de la Primature et du Secrétariat général du gouvernement supprimés

L’ancien régime avait une pratique partisane d’utilisation des cadres et services de l’État. En effet, pour caser des militants, plusieurs services de l’État ont été démembrés et des postes inutiles et budgetivores ont été créés.

Aujourd’hui, pour rationaliser les services de l’État et mieux utiliser les cadres, plusieurs services rattachés à la présidence, à la primature et au secrétariat général du gouvernement viennent d’être supprimés.

Ainsi, selon l’agence nigerienne de presse, le Président de la République, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani a signé, le lundi 8 juin 2026, un décret portant suppression de plusieurs services rattachés ou placés sous tutelle de la Présidence de la République, du Cabinet du Premier Ministre et du Secrétariat Général du Gouvernement et déterminant la dévolution de leurs missions.

Il s’agit du Centre National d’Etudes Stratégiques et de Sécurité (CNESS), du Fonds d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN), l’’Agence de Modernisation des Villes du Niger (AMV-Niger), la Haute Autorité du Waqf, l’Inspection Générale de la Gouvernance Administrative (IGGA), le Haut-Commissariat à la Modernisation de l’Etat (HCME), l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Eau (ARSeau), l’Autorité de Régulation du Secteur des Transports (ARST) et de la Haute Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel (HAPDP).

Ainsi, rapporte le communiqué du Secrétariat Général du Gouvernement, ’’les missions des agences, des autorités de régulation, des établissements publics et des autres organismes énumérés sont réparties et transférées au Ministère de la Défense Nationale pour le CNESS, au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage pour le FISAN, au Ministère de l’Economie et des Finances pour la Haute Autorité du Waqf, au Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire et au Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat pour l’AMV-Niger, au Ministère de Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi pour le HCME et l’IGGA, au Ministère de l’Environnement, de l’Hydraulique et de l’Assainissement pour l’ARSeau, au Ministère des Transports et de l’Aviation Civile pour l’ARST, au Ministère de la Justice et au Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire pour la HAPDP’’.

Pour ce qui est des agents fonctionnaires en position de détachement ou de mise à disposition au sein de ces administrations, poursuit la source, ’’ils sont remis à leurs ministères d’origine respectifs et les contrats du personnel auxiliaire sont résiliés dans les conditions prévues par la législation du travail en vigueur’’.

’’Il est donc mis fin aux fonctions des directeurs généraux, des directeurs, des présidents et des membres des conseils d’administration et des présidents et membres de conseils de régulation ainsi que des autres responsables en exercice dans les différents services supprimés’’ annonce le décret selon lequel, cette disposition s’applique à compter de la date de signature de ce dernier.

Concernant le patrimoine mobilier et immobilier des services supprimés, ’’il est dévolu au Ministère de l’Economie et des Finances qui peut l’affecter, en fonction des besoins liés aux missions transférées, aux services d’accueil mentionnés à l’article 2’’ explique la source annonçant enfin que la tutelle technique de l’ANSI, pour sa part, est transférée au Ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information.

Le seul regret dans cette affaire, c’est le sort des centaines de travailleurs qui viendront agrandir le cercle des demandeurs d’emploi.

Tamtam info News