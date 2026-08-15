Sonatrach et SONIDEP lancent la commercialisation conjointe du brut nigérien « Meleck » : quelles retombées pour le Niger ?

Sonatrach et la Société nigérienne de distribution de pétrole (SONIDEP) ont procédé, hier, 14 août 2026, au chargement, depuis le terminal pétrolier de Sèmè (Bénin), de la première cargaison du pétrole brut nigérien « Meleck ».

L’opération marque le démarrage d’une commercialisation conjointe destinée à renforcer la valorisation des hydrocarbures nigériens et la coopération énergétique régionale.

Selon le communiqué de Sonatrach, l’initiative s’inscrit « dans le cadre des orientations des hautes autorités » visant à intensifier les relations commerciales avec le Niger.

Le choix du terminal de Sèmè illustre une réalité logistique : l’absence d’infrastructures portuaires directes au Niger contraint le pays à recourir aux terminaux côtiers voisins pour ses exportations.

La commercialisation conjointe du brut « Meleck » conjugue un apport technique et des opportunités de marché tout en posant des défis stratégiques pour le Niger.

Sonatrach apporte son expertise en commercialisation et en logistique internationale, facilitant l’accès aux acheteurs régionaux et internationaux et contribuant potentiellement à stabiliser les revenus à court terme.

L’opération renforce aussi l’image bilatérale algéro-nigérienne et crée un précédent pour d’autres partenariats sectoriels.

Pour le Niger, l’essentiel est de transformer cet appui en bénéfices durables.

Cela suppose de garantir des revenus justes et transparents pour l’État, d’intégrer des clauses de transfert de compétences pour la SONIDEP (négociation commerciale, suivi logistique, conformité) et de réduire la vulnérabilité liée au recours à des terminaux étrangers en élaborant une stratégie d’infrastructures régionales.

La maîtrise des routes logistiques et la participation accrue des entreprises locales dans les services associés (transport, stockage, assurance) sont également déterminantes.

La portée réelle de l’initiative dépendra enfin de mécanismes de gouvernance rigoureux : contrats clairs, audits indépendants et suivi transparent des recettes. Sans ces garanties, les gains économiques risquent d’être limités et insuffisamment redistribués vers des projets de développement structurants.

Il est important de retenir que cette opération représente une première étape concrète vers la valorisation du pétrole nigérien avec un partenaire disposant d’une forte expertise régionale.

Pour que ce succès initial se traduise par des retombées durables pour le Niger, Niamey doit transformer l’élan politique en garanties contractuelles, renforcement des capacités et planification d’infrastructures.

À défaut, les bénéfices risquent de rester circonstanciels et de marginaliser les effets attendus sur le développement national.