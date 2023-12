SOS pour l’école Myriam de Nazareth de Niame

L’école Myriam de Nazareth de Niamey agonise. Elle vit peut être ses derniers instants si rien n’est entrepris dans les meilleurs délais. De l’école de référence qu’elle était jusqu’à un certain temps, elle était devenue une des dernières écoles de la place à cause de la mauvaise gouvernance et des mics macs de certainsresponsables. .

En effet, les enseignants actuellement en service sont des retraités, fatigués et incapables de se mouvoir. Certaines enseignantes passent le plus clair de leur temps assises, ce qui impacte négativement leur performance et la baisse générale du niveau des élèves.

Certains parents d’élèves qui nous ont contactés décrivent une situation déplorable, c’est pourquoi, ils sont déterminés à faire bouger les choses.



Si rien n’est entrepris dans les meilleurs délais, ils menacent de faire appel à l’inspection générale de l’enseignement du Niger pour une évaluation approfondie.

Selon eux, leurs doléances sont ignorées par la soeur, qui, au vu et au su de tout le monde pratique des actes sataniques. Pire, même l’orphelinat est très mal géré. les orphelins vivent dans des conditions déplorables.

Ils déclarent qu’ils ne font pas de la délation pour nuire a x ou y, mais que c’est un cri de coeur pour sauver cette école qui était l’une des meilleures de Niamey.