Le président de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embalo n’a pas peur du ridicule !

Le ridicule ne tue vraiment pas ! Le général Umaro Sissoco Embalo n’a pas froid aux yeux, lui qui est imposé au peuple de la Guinée-Bissau par la force, lui dont la sécurité est toujours assurée par les soldats sénégalais, nous parle de crédibilité de la CEDEAO et d’une intervention militaire imminente contre le Niger.

De quelle force armée dispose -t-il ?

La CEDEAO n’a aucune crédibilité aux yeux des africains à partir du moment elle fait la promotion de la démocratie tropicalisée, de la démocratie des braquages des urnes ⚱, de la démocratie des tripatouillages des constitutions pour se maintenir au pouvoir au detriment des intérêts du peuple .

La CEDEAO et L’UEMOA ont perdu toute crédibilité en Afrique, les pays progressistes africains se préparent à quitter les dites institutions inféodées à la France et à l’UE, en vue de créer des institutions fortes, plus crédibles, plus respectueuses des règles du droit.

La patrie ou la mort nous vaincrons !

Par Isssoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.