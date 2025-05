Succès Masra appelle Mahamat Déby à « changer de cap »…

Un an après l’élection présidentielle, le leader du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, a lancé un appel direct au président Mahamat Idriss Déby Itno pour un changement de gouvernance au Tchad, qu’il juge indispensable pour répondre aux attentes du peuple.

Dans un message diffusé à l’occasion du septième anniversaire de son parti, l’ancien Premier ministre de transition invite le chef de l’État à rompre avec les pratiques du passé. « Changer de cap pour que le changement voulu par le Peuple devienne réalité », a-t-il dit dans ce message solennel intitulé à l’attention du Maréchal Président.

Succès Masra y réitère son attachement à l’Accord Toumaï pour la Stabilité et le Développement du Tchad, signé à Kinshasa en octobre 2023, base selon lui d’un nouveau contrat social. Il appelle à l’application effective de ses dispositions, notamment en matière de réforme des forces de défense et de sécurité, de gouvernance participative et de diversité politique.

Ce message s’inscrit dans un double contexte : d’une part, la reconnaissance par Masra du scrutin présidentiel de mai 2024, à l’issue duquel il était arrivé deuxième avec 18 % des voix ; d’autre part, son rejet du processus électoral ultérieur, qu’il a boycotté, jugeant les conditions non transparentes.

Fin janvier, dans une allocution diffusée sur Facebook, l’opposant avait pourtant déclaré « prendre acte des résultats » et affirmé sa « confiance dans les institutions républicaines et au Président ainsi élu, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno ».

Désigné Premier ministre de transition en novembre 2023 dans le cadre de l’Accord de Kinshasa, Succès Masra avait été écarté du gouvernement en mai 2024. Il reste une figure marquante de la scène politique tchadienne, notamment depuis les manifestations d’octobre 2022 réprimées dans le sang – 75 morts selon les autorités, plus de 300 selon les organisateurs.

Dans son dernier message, le président des Transformateurs exhorte Mahamat Déby à privilégier l’intérêt général face aux logiques de clans. Il se dit prêt à collaborer à condition que le changement ne soit pas de façade mais porté par des « actes forts ». Il espère que la date symbolique du 7 mai 2025 marque un tournant vers un Tchad de justice, d’unité et de progrès.