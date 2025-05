Afreximbank annonce 3 milliards USD pour soutenir les importations pétrolières intra-africaines…

La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a annoncé le lancement d’un programme renouvelable de 3 milliards de dollars US destiné à financer les importations de produits pétroliers raffinés entre pays africains et caribéens. L’initiative, dévoilée le 24 avril, vise à remédier à la dépendance chronique du continent vis-à-vis des importations de carburants, évaluées à près de 30 milliards de dollars par an.

Le programme devrait permettre de soutenir entre 10 et 14 milliards de dollars d’échanges intra-africains en produits pétroliers. Il s’inscrit dans une stratégie plus large d’Afreximbank visant à renforcer la capacité de raffinage régionale, dans l’esprit des objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Parmi les projets majeurs déjà soutenus figurent la raffinerie Dangote au Nigeria, récemment entrée en production, ainsi que d’autres complexes en Angola et en Côte d’Ivoire avec la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR). L’ensemble de ces investissements ambitionne de porter la capacité de raffinage africaine à plus de 1,3 million de barils par jour, transformant progressivement le Golfe de Guinée en un centre névralgique du raffinage mondial.

Le financement sera principalement accessible aux raffineries africaines, aux négociants pétroliers, aux banques commerciales, ainsi qu’aux gouvernements ou entreprises publiques mandatés pour importer du carburant. La gamme de produits concernés inclut l’essence, le gazole, le kérosène, le fioul lourd et le carburant d’aviation.

Le Programme est destiné principalement à fournir des financements commerciaux essentiels à ces différentes parties pour importer des produits pétroliers raffinés pour la consommation sur le continent et les opportunités d’exportation, le cas échéant. L’entité commerciale affiliée à Afreximbank, ATDC Minerals (ATMIN), participera également, de manière active, aux activités commerciales et financières des principales sociétés africaines de négoce de pétrole qui entretiennent des relations à long terme avec la Banque et qui sont également censées soutenir cet effort.

” Nous voulons qu’une proportion accrue des 4 millions de barils par jour produits dans le Golfe de Guinée soit raffinée en Afrique “, a déclaré le Professeur Benedict Oramah, président d’Afreximbank, soulignant que ce programme générera des effets multiplicateurs sur l’ensemble de la chaîne logistique pétrolière, du transport maritime à l’assurance fret.

En renforçant les capacités locales de raffinage et en fluidifiant les flux intra-africains, Afreximbank entend ainsi participer activement à la souveraineté énergétique du continent, tout en stimulant son industrialisation et son développement économique durable.