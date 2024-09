Tentative de détournement des vivres à maradi

Alors que l’état, les partenaires au développement, et surtout la population nigérienne se sont mobilisés pour apporter aides et assistance aux milliers de sinistrés à travers le pays, un journal local nous apprend qu’à maradi, une tentative de détournement des vivres destinées aux sinistrés a été découverte et déjouée à temps.

En effet, selon le journal, le souffle de maradi, à la commune 1 de cette un groupuscule d’agents municipaux membres du comité de distribution, des conducteurs de taxi motos, un boutiquier ont été soupçonnés de tentatives de détournement.

Arrêtés et mis à la disposition du parquet pour complément d’enquête, la plupart aurait été relâchée à l’exception d’une seule personne déférée à la prison civile de maradi en attendant son jugement. Les mis en cause étaient accusés d’avoir subtilisé des sacs de riz destinés aux sinistrés pour les revendre.

L’ampleur des interpellations démontre la volonté des autorités de ne donner aucune chance aux candidats éventuels aux détournements. Dans cette période où un peu partout à travers le pays, des comités de distribution gratuite de vivres aux sinistrés sont installés, le moindre faux pas ne sera point toléré.

A ba gawa kashi dan mai rai yagi tsoro. Autrement dit, fouetter le cadavre pour susciter la peur chez le vivant.



Par Tamtam info News