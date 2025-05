Togo : Faure Gnassingbé prête serment comme Président du Conseil

Après la révision constitutionnelle qui consacre désormais un régime parlementaire au Togo et les élections législatives remportées par son parti, le président Faure Eyadema a prêté serment en tant que président du conseil et un opposant historique élu comme président de la république.

Le chef de l’Union pour la République (UNIR), majoritaire à l’Assemblée nationale, a été officiellement désigné président du Conseil lors d’une séance plénière, avant de prêter serment ce jour devant la Cour constitutionnelle. Une étape clé dans la mise en œuvre du nouveau système parlementaire togolais.

Le président togolais Faure Gnassingbé a prêté serment ce samedi en tant que président du Conseil, devenant ainsi le principal détenteur du pouvoir exécutif dans le cadre du nouveau régime parlementaire instauré par la Constitution de la Ve République.

La cérémonie officielle s’est tenue à Lomé devant la Cour constitutionnelle, en présence de hauts responsables de l’État, de membres du gouvernement, de représentants du corps diplomatique et de diverses personnalités civiles et militaires. Elle marque une étape majeure dans la transition institutionnelle du pays, amorcée par la promulgation de la nouvelle Constitution le 6 mai 2024.

Conformément à l’article 47 de la Loi fondamentale, Faure Gnassingbé, chef de l’Union pour la République (UNIR), parti majoritaire à l’Assemblée nationale avec 108 sièges sur 113, a été désigné président du Conseil lors d’une séance plénière tenue plus tôt dans la matinée. Le président de l’Assemblée nationale, Kodjo Sévon-Tépé Adedze, a pris acte de cette désignation et a saisi la Cour constitutionnelle pour l’organisation de la prestation de serment.

Dans son serment, Faure Gnassingbé s’est engagé à respecter et défendre la Constitution, à remplir loyalement sa mission de serviteur du peuple, et à œuvrer pour la paix, l’unité nationale et la promotion des droits humains.

Cette investiture intervient dans un contexte de réformes institutionnelles visant à moderniser le régime politique togolais. La nouvelle Constitution transfère l’essentiel des pouvoirs exécutifs au président du Conseil, qui dirige désormais le gouvernement et les forces armées, tandis que le président de la République assume un rôle honorifique.

Malgré les critiques de l’opposition, qui y voit une manœuvre pour prolonger le pouvoir en place, cette transition marque une nouvelle phase dans l’histoire politique du Togo.

Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, entame ainsi un nouveau mandat sous une nouvelle configuration institutionnelle, avec pour mission de conduire le pays vers une gouvernance plus équilibrée et démocratique.

Savi de Tové élu président de la République par le Congrès

Le Congrès togolais a élu vendredi à l’unanimité Jean-Lucien Savi de Tové à la présidence de la République, un poste désormais honorifique dans le cadre du nouveau régime parlementaire.

Jean-Lucien Savi de Tové est devenu ce samedi 3 mai le nouveau président de la République togolaise, élu par le Parlement réuni en Congrès conformément à la nouvelle Constitution.

L’ancien ministre a recueilli la totalité des 150 voix parlementaires et a immédiatement prêté serment devant les deux chambres.

Figure historique de la politique togolaise, Savi de Tové, né le 7 mai 1939 à Lomé, a notamment occupé le poste de ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (2005-2007) et celui de secrétaire général au ministère des Affaires étrangères dans les années 1960, aux premiers temps de l’indépendance.

Sa candidature, présentée par le groupe parlementaire Union pour la République (UNIR), le parti au pouvoir, est intervenue quelques heures après la nomination de Faure Gnassingbé comme président du Conseil, organe qui concentre désormais l’essentiel du pouvoir exécutif.

La nouvelle Constitution togolaise prévoit pour le président de la République un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Dans cette architecture institutionnelle réformée, sa fonction devient essentiellement symbolique : il incarne l’unité nationale et assure la représentation du pays sur la scène internationale.

Cette élection marque une étape décisive dans la transition vers le régime parlementaire au Togo, restructurant en profondeur l’équilibre des pouvoirs au sommet de l’État.

Le Togo entame désormais une nouvelle expérience démocratique .



Par Tam tam info News