Gabon : Oligui Nguema a prêté serment…

Élu à l’issue de la transition entamée après le renversement d’Ali Bongo en 2023, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a remporté la présidentielle du 12 avril avec 94,85 % des voix, est officiellement devenu président de la République gabonaise samedi à Libreville, lors d’une cérémonie marquée par la présence de plusieurs dirigeants africains.

Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment samedi 3 mai 2025 comme président de la République gabonaise, à l’issue d’un scrutin présidentiel organisé à la suite de la transition militaire entamée en août 2023. La cérémonie solennelle s’est tenue dans la capitale Libreville, en présence d’une dizaine de chefs d’État africains.

Dans une mise en scène codifiée devant la Cour constitutionnelle de la Transition, le président élu a levé la main droite devant le drapeau gabonais, la gauche posée sur la Constitution, pour jurer de remplir sa charge « devant Dieu, nos ancêtres et le peuple gabonais », de défendre « la Constitution et l’État de droit », et de préserver « l’intégrité du territoire national », rapporte l’agence africaine de presse.

Parmi les personnalités présentes figuraient les présidents du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, du Ghana, John Dramani Mahama, du Rwanda, Paul Kagame, du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, de la Sierra Léone, Julius Maada Bio et de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. D’autres délégations africaines de haut niveau ont également pris part à l’événement.

À l’issue de sa prestation de serment, Oligui Nguema a été officiellement installé dans ses fonctions par la Cour constitutionnelle, qui lui a adressé ses félicitations au nom de l’ensemble du collège.

Il a hérité d’un pays en chantier.

De sérieux défis attendent désormais M. Oligui Nguema à la tête du Gabon, un pays riche en pétrole, mais dont l’économie est en difficulté.

Parmi les principales préoccupations, le réseau d’électricité vieillissant occasionne de nombreuses coupures d’électricité, le chômage des jeunes avoisine les 40 %, les infrastructures routières sont absentes ou dégradées et la dette du pays devrait atteindre les 80 % du PIB en 2025.

Durant la transition, le président Oligui Nguema s’est présenté comme un “bâtisseur” en lançant ou relançant de nombreux chantiers de construction au Gabon. Il a également promis de “sévir” contre la corruption.

Selon la nouvelle Constitution, le président élu prendra la tête du pays avec des pouvoirs élargis. Le poste de Premier ministre a été supprimé à la faveur de la création d’un poste de vice-président.

