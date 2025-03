Trois dg chinois persona no grata au Niger…

Depuis ce matin des informations faisant état de l’expulsion de trois dg chinois de la soraz, cnpc et wapco circulent sur les réseaux sociaux.

Des thèses faintaisistes sont avancées par certains renégats pour expliquer les tenants et aboutissants de cette affaire.

D’après nos recoupements il s’agit bel et bien de l’exécution d’un acte de souveraineté.

De quoi s’agit-il ?

Depuis leur installation au Niger, ces sociétés travaillaient en vase close ne respectant aucun cadre légal en matière de législation nigerienne.

Grâce à une politique de pots de vin et d’un système à la limite mafioso, ces sociétés aidées par certains compatriotes complices faisaient la pluie et le beau temps.

Certaines autorités de la renaissance étaient complaisantes a l’égard de ces sociétés, car, elles avaient leur part dans le système.

Or, depuis le 26 juillet 2023, les règles ont changé et les autorités nigeriennes ont a plusieurs reprises demandé à ces sociétés de respecter les lois et règlements du Niger.

C’est donc, comme l’a si bien dit un activiste qu’une nouvelle page s’écrit dans la gestion des ressources du pays.

L’État nigérien a pris une décision sans appel en demandant aux responsables de SORAZ, CNPC et WAPCO de quitter le territoire sous 48 heures à compter du 12 mars 2025.

Ces entreprises ont délibérément ignoré les exigences de l’Ordonnance n° 2024-34 adoptée le 2 août 2024, qui vise à garantir une répartition équitable des ressources nationales. La coopération doit être gagnant – gagnant.

Or, avec la coopération chinoise, c’est toujours, les chinois qui gagnent et les miettes sont jetées à l’autre partie.

Le nouveau Niger avait exigé d’appliquer une grille salariale unique pour les travailleurs chinois et locaux. Malheureusement ce n’est pas le cas . A titre d’exemple, le responsable chinois de Wapcoo touche 3 à 4 fois plus que la Directrice générale Adjointe qui est nigérienne). S’agissant du Respect du ratio des fournisseurs locaux dans les contrats, les chinois ne font qu’à leur tête.

Sur les points de Donner la priorité aux biens et services locaux; Former et promouvoir le personnel nigérien et Assurer un transfert technologique pour renforcer les compétences nationales, les chinois se croyant au temps de l’empire rose ont délibérément bafoué ces règles.

Pire, certaines informations les soupçonne d’avoir manipulé certains travailleurs nigériens pour dénoncer le projet gouvernemental de la création d’une raffinerie à dosso.

Il faut saluer cette décision courageuse qui rappelle une réalité évidente : les ressources du Niger appartiennent d’abord aux Nigériens. Ceux qui souhaitent investir sont les bienvenus, mais dans le respect strict des règles fixées par l’État.

L’avenir se construit avec ceux qui croient en un partenariat équitable, pas avec ceux qui refusent de jouer le jeu.

Par le passé, les gens ont trop joué avec la fierté du nigérien, cette époque est à présent révolue.

Bienvenue au Niger, vous êtes chez vous mais dans le respect et la considération de nos lois et règlements.



Par Ibrahim Aghali (Contributeur Web) Tamtaminfo News