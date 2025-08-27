“Un Adieu Émouvant à Arne Victor Garvi”…

À Dieu, Tonton Arne Victor Garvi 💐

J’ai eu du mal à trouver les mots ta disparition brutale et violente m’a presque arraché toute inspiration depuis hier. Hélas, la faucheuse reste imprévisible.😔

Je ne parlerai pas de la personne que tu étais pour nous, car nous t’avons considéré comme un père. La rigueur et la discipline te définissaient, et grâce à toi j’ai appris à mieux travailler mes projets. Tu as été un mentor, Tonton !

Aujourd’hui, je voudrais surtout partager ton œuvre, qui mérite d’être reconnue par tous les Nigériens, car en réalité, c’est tout un pays qui a perdu.🇳🇪

Beaucoup ne connaissent pas ton nom et pourtant Arne Garvi a changé le visage du Niger. Depuis les années 1980, il s’est battu avec passion contre la désertification et pour la sécurité alimentaire. En 1985 tu as lutté contre la désertification et la dégradation des terres au Niger à travers l’ONG EDEN que tu as fondée et la Station de recherche agronomique de Tanout, l’un des premiers foyers de revégétalisation et de régénération naturelle au Sahel.

🌱 Arne et son équipe ont testé des centaines de plantes locales pour voir lesquelles pouvaient pousser dans les zones arides de Tanout.

• 🌳 Ils ont transformé 20 hectares en un site de recherche et de reboisement.

• 👩🏾‍🌾 Grâce à eux, plus de 3 000 familles et 160 villages ont appris à replanter et protéger leurs arbres. Résultat,plus de 22 000 hectares reverdis !

Sahara Sahel Foods (2014 – aujourd’hui)

• 🥤 Ils ont montré que les plantes locales pouvaient aussi nourrir les familles autrement confitures, jus et autres recettes naturelles à base de baobab et tamarin.

Rewild.Earth (2018 – aujourd’hui)

• 🌱 Nouvelles recherches à Takiéta,184 espèces testées, avec de très bons résultats.

• 🌍 Création d’un écoparc de 5 hectares, mêlant semis direct et régénération naturelle.

• 👨🏾‍👩🏾‍👧🏾 Des centaines de familles ont été formées à ces méthodes impactant déjà 1 000 hectares de terres.

• 🌐 Et même un marché d’exportation d’huiles locales vers l’international !

A

Arne Garvi sera enterré à Zinder, une terre qu’il a tant aimée et servie. Son œuvre mérite d’être reconnue par tous les Nigériens et en particulier par la population de Zinder.

🌳🎖️🇳🇪 Je garde tout de même un regret celui de ne pas avoir vu ce digne fils du pays décoré le 3 août dernier, lors de la fête de l’arbre. Son engagement contre la désertification et pour la sécurité alimentaire est un service immense rendu à la nation. J’espère que tôt ou tard la reconnaissance officielle viendra honorer sa mémoire à la hauteur de son œuvre.

📚 J’espère qu’un jour ses recherches et ses méthodes seront conservées dans toutes les bibliothèques du Niger afin que les générations futures s’en inspirent.

Car son travail reste et demeure notre cheval de bataille pour la sécurité alimentaire,pour la lutte contre le changement climatique et pour un Niger qui reverdit.

Par Nadia Tari Bako