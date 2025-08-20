Hommage à Adamou Mahamane

Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune, Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune, Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune. De Dieu nous venons, à Lui nous retournons. Ainsi va la vie depuis la nuit des temps. Adamou Mahamane, journaliste, ancien DG de l’ortn a été rappelé à Dieu. Il a été inhumé hier après midi en présence de plusieurs dizaines de ses confrères, parents, amis et connaissances.

Adamou Mahamane était de la vieille école, celle de l’honneur et du travail bien fait.

De l’avis de tous ceux qui l’ont côtoyé, il était un professionnel exigeant et pétri de talents.

Pour mieux connaître la qualité de l’homme, quelques témoignages de ses anciens collègues et amis.

“C’est avec une profonde tristesse, mais aussi avec une immense gratitude pour son passage parmi nous, que nous rendons Hommage à notre condisciple et confrère Adamou Mahamane.

Journaliste talentueux, orfèvre du micro, homme de conviction, frère et confrère de la 7ème promotion du CESTI de Dakar (1977 -1979).

Adamou, c’était cette présence réconfortante qui illuminait les salles de cours et les moments de pause.

Il a marqué notre groupe par sa bonne humeur et sons sens de l’amitié.

Au plan professionnel, il a su montrer que le journalisme, aussi exigeant soit-il, se nourrit également de solidarité et de partage.

Sur les bancs du CESTI, nous avons appris à côtoyer et apprécier son humour discret, sa rigueur professionnelle et sa bienveillance naturelle.

Nous, ses condisciples du Cesti, saluons sa mémoire avec respect depuis nos pays respectifs : au Sénégal (Mamadou Koumé, Fatoumata Sow, Ibrahima Souleymane Ndiaye et Martin Faye), Mali (Hamidou Samba Maïga), au Burkina Faso (Raymond Edouard Ouedraogo et Somé Offi Sié), au Bénin (Mathilde Houeto et Lucie Attikpa Tetegan) et Niger (Boubacar Soumaré).

Nous partageons et portons le deuil de notre regretté camarade, ami et confrère, avec la famille, ses proches, et la grande famille des journalistes du Niger.

À toutes et tous, nous adressons nos condoléances les plus attristées.

Au-delà du Niger, c’est la presse africaine qui perd une de ses voix et porte-voix, mais l’héritage de Adamou Mahamane demeure.

Aujourd’hui, alors qu’il rejoint sa dernière demeure, nous sommes tous à vos côtés par la pensée et l’union de prières dans cette confraternité qui unit indéfectiblement les enfants du CESTI de Dakar.

Repose en paix, cher Adamou !

Ton souvenir vivra à travers nos mots, nos combats et cette solidarité journalistique que tu as si bien incarnée.

Fait le 19 août 2025

Par tes camarades de la 7ème promotion du CESTI et tous les confrères reconnaissants”

Hommage à Mahaman Adamou, dit Johnny par Salou gobi

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le départ de Mahaman Adamou, affectueusement appelé Johnny.

Une voix s’est tue, mais une mémoire et un héritage demeurent vivants.

Ancien Directeur de La Voix du Sahel, puis Directeur Général de l’ORTN, il n’était pas seulement un journaliste de grande envergure, mais aussi un bâtisseur et un pédagogue qui a marqué plusieurs générations.

Homme de rigueur et de passion, Johnny incarnait l’élégance de la parole, la noblesse de l’engagement et la fidélité à l’éthique journalistique.

Pour beaucoup d’entre nous, il fut plus qu’un encadreur : il fut un maître bienveillant, un guide éclairé, un modèle d’humilité et de professionnalisme. Ses conseils, son exigence et sa chaleur humaine ont façonné le parcours de nombreux jeunes professionnels des médias, dont il a su éveiller la conscience et inspirer la vocation.

Sa disparition laisse un vide immense dans le paysage médiatique nigérien, mais aussi dans nos cœurs. En ce moment de douleur, je tiens à exprimer mes condoléances les plus émues à sa famille, à ses proches, à ses collègues de l’ORTN, ainsi qu’à toute la grande famille de la presse nigérienne.

Que le Tout-Puissant l’accueille dans Son infinie miséricorde et que le Paradis soit sa demeure éternelle. Son nom et son œuvre continueront de briller dans la mémoire collective, comme une lumière qui ne s’éteindra jamais.

Tam tam info s’associe à la douleur de la famille endeuillée tout en implorant Allah de lui accorder son pardon et sa miséricorde. Amine.

Tam tam info news