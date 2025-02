Une production pétrolière en croissance…

Le ministre du pétrole, Dr sahabi oumarou a présenté le bilan de son département ministériel, le lundi dernier.

Les perspectives d’avenir sont prometteuses a-t-il indiqué.

Au Niger, la production pétrolière est en croissance, a annoncé le lundi 24 février 2025, le ministre du pétrole, Dr. Sahabi Oumarou dans une interview accordée à la Télé Nationale dans le cadre de la mise en œuvre de la lettre de mission de son département ministériel.

Cette croissance de la production pétrolière s’explique par l’exploitation de 112 gisements pétroliers par un consortium avec l’Etat du Niger, ensuite un pipeline export d’une distance de 1950 Km ; et d’un autre pipeline domestique d’environs 462,5km.

Le ministre en charge du pétrole de souligner que le Niger a mis en œuvre un cadre législatif, règlementaire et contractuel attractif, en plus de la vaste potentialité pétrolière dont regorge le pays.

Dr. Sahabi Oumarou a rappelé que la lettre de mission confiée à lui par le Chef de l’Etat, porte sur notamment le renforcement du dispositif d’encadrement des ressources pétrolières et gazières afin d’optimiser leurs contributions à l’économie ; définir un cadre propice aux investissements ; mettre un dispositif de mesure des résultats d’évaluations et performances des actions du ministère.

Plus de 200 milliards de FCFA de recettes pétrolières en 2024

Au Niger, les recettes pétrolières étaient de plus de 200 milliards de CFA en 2024 contre 64,1 milliards de FCFA en 2020, a rapporté le ministre en charge du Pétrole, Dr. Sahabi Oumarou au cours d’un entretien accordé ce lundi 24 février 2025 à la Télé Nationale dans le cadre de la mise en œuvre de la lettre de mission de son département ministériel.

S’exprimant sur l’apport du pétrole dans le budget national et particulièrement dans l’économie Nigérienne, le ministre Sahabi Oumarou a tout d’abord expliqué que le pétrole a été un facteur de résilience pour le pays après les événements du 26 juillet 2023, et est aussi un facteur d’intégration puisque le Niger a conclu une convention avec plusieurs pays africains dans le domaine gazier.

Le ministre Sahabi Oumarou a annoncé qu’en « 2020, les recettes pétrolières représentaient pratiquement 2,86% du budget national puisqu’on avait 64,1 milliards et en 2024 on a 204 milliards de CFA et les perspectives sont bonnes ».

Sur l’économie, le ministre a fait cas des emplois directs au niveau des trois (3) opérateurs : au niveau de CNPC on a 409 nigériens qui ont un emploi direct ; à la SORAZ on a 442 nigériens et chez WAPPCO on a 85 nigériens sans oublier les sous-traitants.

La Nigérisation de la SORAZ au cœur des préoccupations des autorités du pays

Dr. Sahabi Oumarou a fait savoir, qu’ils ont conscience de l’enjeux du transfert de compétences aux Nigériens au niveau de la Société de Raffinage de Zinder (SORAZ).

Faisant le point de la mise en œuvre de la lettre de mission à lui confiée par le Chef de l’Etat, le général de brigade Abdourahamane Tiani, le ministre nigérien chargé du pétrole a rappelé que 442 nigériens travaillent au niveau de la SORAZ. On dénombre également 129 expatriés qui occupent les postes clés de cette société, notamment la gestion, la production et la maintenance.

« C’est pourquoi j’ai sollicité l’appui de l’Algérie pour nous accompagner dans le transfert de compétence. (…..) Ce qu’on avait convenu avec eux est d’envoyer 39 agents en stage d’immersion », a révélé le ministre.

Le ministre de reconnaître qu’au niveau de cette société toutes les données comptables, financières et logicielles sont en chinois et sont pilotées depuis la chine, « Les algériens ont construit une raffinerie similaire à la nôtre dont tout est en chinois mais ils ont tout modifié pour ramener en arabe et en français « », a -t-il dit tout en notant que « l’enjeux pour nous c’est d’abord le savoir-faire ».

Le Niger est devenu pays producteur du pétrole depuis 2011.

Par Tam tam info News