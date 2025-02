Plusieurs actions programmées pour relever les défis du secteur de l’Artisanat et du tourisme…

La ministre de l’artisanat et du tourisme, agaishata guichene s’est livrée face à la presse nationale au bilan de son département ministériel.

Lors de son entretien accordé à la RTN, la Ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Soufiane Agaichata Guichene a indiqué que le secteur de l’Artisanat est confronté à plusieurs défis.

De ce fait, le Ministère de l’artisanat, conformément à l’esprit de la lettre de mission, envisage de mener des actions visant à l’amélioration de la compétitivité des produits artisanaux, et de mettre en place un cadre approprié de mesures des résultats et d’appréciation de la performance des actions du Ministère.

La Ministre a tenu à rappeler que « la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Niger (CMANI) est la plus haute instance de représentation des artisans, elle est l’interface entre les pouvoirs publics et les artisans ».

« Il se trouve qu’avant le 26 juillet 2023, cette institution n’était pas opérationnelle, du fait que les membres de ses circonscriptions consulaires nationales et régionales étaient en fin de mandat sans perspective de renouvellement. Il nous fallait remédier à cette irrégularité pour commencer », a-t-elle souligné.

Selon Mme Soufiane pour relever ce défi, « le Ministère a accompagné la Chambre des Métiers dans le cadre de l’enregistrement des artisans au registre des métiers et au répertoire des entreprises artisanales, conformément au Code Communautaire de l’artisanat des pays membres de l’UEMOA ».

Par ailleurs, le Ministère a enclenché le processus de renouvellement des instances consulaires régionales et nationales de la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Niger.

« Si tout se passe comme prévu, nous disposerons dans les brefs délais d’instances consulaires régionale et nationale élues conformément à la règlementation », a annoncé la Ministre Agaichata.

Elle a par ailleurs fait cas des besoins en infrastructures et en équipements dans certaines localités à forte concentration d’artisans.

A ce niveau, »nous avons entrepris des actions tels que l’équipement du village artisanal de Tillabéry en matériel de bureau, en matériel informatique et en matériel de menuiserie, et la construction et la mise à disposition de trois (03) centres artisanaux dans la région de Tillabéry, (à Lossa, Balleyara et à Say). La réception de ces centres et l’installation des artisans figurent dans les perspectives immédiates du Ministère.

Elle a ensuite souligné que les artisans étaient confrontés à des difficultés pour satisfaire le marché national et international, en raison de la faiblesse de leur pouvoir économique.

La réponse à ce défi s’est traduite par les actions de promotion des produits de l’artisanat à deux niveaux.

Au plan National, le Ministère a organisé plusieurs événements commerciaux dans le but d’améliorer les conditions économiques des artisans. Il s’agit entre autres de : la 31ème édition de la journée de fête nationale de l’artisanat, conformément au décret instituant cette journée en 1992, deux (02) foires-expositions en marge de la 44ème et la 45ème édition du Sabre National de la lutte traditionnelle ayant permis à plusieurs dizaines d’artisans de réaliser d’importantes recettes, la 2ème édition du Salon Nigérien du Meuble (SANIME) qui a permis de découvrir le savoir-faire des menuisiers nigériens, notamment dans la production des matériels administratif, scolaire et médical.

Au plan international, le Ministère a facilité aux artisans la participation à des évènements de promotion des produits de l’artisanat tels que : la 3ème édition du Marché International de l’Artisanat du Togo (MIATO) ; le Salon International de l’Artisanat d’Alger ; la 1ère édition de la Semaine Commerciale du Mali (SECOMA) ; la 9ème édition du Salon International du Textile Africain (SITA) en République de Guinée ; la 21ème édition de la Semaine Nationale de la Culture de Bobo Dioulasso, au Burkina Faso ; la foire internationale de l’Artisanat de Surajkund en Inde et en fin la 17ème édition du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO), par une participation de (84) artisans.

A cette occasion, le Niger a positivement marqué sa présence en remportant plusieurs prix, et la Ministre qui conduisait la mission, a reçu une distinction honorifique.

A ces défis s’ajoute le besoin en renforcement des capacités techniques et managériales des artisans, du fait que la majorité d’entre eux étaient formés sur le tas.

Pour pallier ces besoins, a poursuivi la Ministre, »nous avons entrepris des actions, à travers l’organisation des formations au profit de cent-cinquante-trois (153) artisans, répartis comme suit : vingt-cinq (25) artisanes de la région de Tillabéry en transformation agroalimentaire et gestion des micro-entreprises ; Vingt-cinq (25) artisanes de la région de Diffa en cosmétique et en gestion des micro-entreprises ; Six (06) artisanes en couture traditionnelle et un (01) artisan en diagnostic automobile au Maroc dans le cadre du partenariat entre l’Organisation pour le Développement et la Promotion de l’Artisanat Africain (ODEPA) et la Chambre des Métiers de Rabat ; Cinquante-un (51) artisans, venus de toutes les régions, sur les normes de production, de qualité et marketing de la propriété intellectuelle, Vingt-cinq (25) artisanes, venues de toutes les régions, sur les outils du Marketing Digital ;Vingt (20) artisanes de la commune d’Ingal en vannerie et en gestion commerciale ».

14 pays participants, 1 850 exposants et 125 000 visiteurs, pour un chiffre d’affaires de plus de 1,122 milliards de FCFA au SAFEM 2024

La Ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Soufiane Agaichata Guichene souligné que « la 13ème édition du Salon International de l’Artisanat pour la Femme (SAFEM) a enregistré la participation de 14 pays, 1 850 exposants et 125 000 visiteurs, avec un chiffre d’affaires qui s’élève à 1 122 356 465 FCFA, selon les exposants ».

Elle a, à cette occasion, rappelé que l’un des facteurs ayant contribué à cette réussite, serait « notre participation massive au Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) qui nous a permis de mener un plaidoyer puissant auprès de toutes les délégations présentes pour les inviter à participer au SAFEM ».

Mme la Ministre a remercié, au nom de tous les artisans, le Président du CNSP, qui pour la première fois nous a permis d’affréter un avion et de prendre en charge les 100 personnes, dont 85 artisans et 15 personnels d’encadrement de la délégation nigérienne.

Elle s’est réjouie du fait que « nos artisans ont réalisé un Chiffre d’Affaires de 160.000.000 F CFA ».

Selon la Ministre Guichene « c’est en réponse à notre participation au SIAO que le Burkina Faso a affrété deux avions pour le déplacement de ses artisans à Niamey dans le cadre de la 13e édition du SAFEM.

Les autres pays de l’AES ainsi que le Togo et le Tchad ont également envoyé des délégations de très haut niveau ».

« Nous pouvons citer aussi plusieurs innovations dans le cadre de cette édition, telles que, la disposition de deux grands pavillons d’expositions (l’académie des arts et le palais du 29 juillet) contrairement aux éditions précédentes et la tenue de la 2e édition du SANIME couplée au SAFEM », a-t-elle précisé.

Elle a par ailleurs saisi l’occasion pour saluer la collaboration qui a prévalu dans l’organisation de cet événement entre son département ministériel et certaines institutions de l’Etat dont l’implication a été d’une grande importance.

Il s’agit de l’ANEC, de l’ANSI, et de nombreux partenaires, parmi lesquels des sociétés d’Etat et des partenaires internationaux, qui ont conséquemment sponsorisé et accompagné cette édition, dans un contexte de souveraineté « Labou Sanni No, Zatchen Kassa Né ».

« Avant de terminer sur ce point, je remercie l’effort des membres du CNSP et du Gouvernement qui ont contribué à l’accroissement des recettes des exposants à travers les bons d’achats que nous avons initiés », a-t-elle conclu.

Pour rappel, la 13ème édition du Salon International de l’Artisanat pour la Femme (SAFEM), s’est tenue du 06 au 15 décembre 2024 à Niamey.

Le secteur de l’Artisanat organisé en 8 branches d’activités qui regroupent 291 métiers

Selon la Ministre en charge de l’Artisanat, Mme Soufiane Agaichata, le secteur de l’Artisanat est organisé en huit (8) branches d’activités qui regroupent 291 métiers, pour un nombre important de population artisane.

« Un recensement ciblé de la population montrerait un taux très élevé d’artisans au Niger, notre action est donc de montrer la place réelle de l’artisanat qui transcende les clichés habituels sur le secteur », a-t-elle déclaré avant de rappeler que pour beaucoup de personnes, « les activités de l’artisanat se limitent exclusivement à l’artisanat d’art (bijouterie, maroquinerie, …), hors que dans sa dimension large, l’artisanat englobe des activités de production (artisanat utilitaire tel que la confection des meubles et ustensiles de cuisines, ), de transformation (agroalimentaires, …) et de services (divers services rendus aux ménages, petits transports urbains, plomberie, électricité, restauration etc).

« En ce qui concerne le tourisme, c’est l’industrie du voyage, les nigériens voyagent beaucoup et pour preuve nous avons près d’une vingtaine de compagnies de transport terrestre qui sont dynamiques et opérationnelles », a ajouté Mme Soufiane Agaichata précisant qu’ actuellement « la majorité des clients de nos structures d’hébergements sont constitués d’étrangers en séjour ou de passage au Niger, notre stratégie vise alors à casser cette dépendance en favorisant le développement d’un tourisme domestique ».

« Il s’agit d’amener les Nigériens à découvrir leur pays à travers des actions ciblées et harmonisées. Nous comptons promouvoir et développer le tourisme comme levier pour la reprise économique du pays », a-t-elle enfin laissé entendre.

La Confédération de l’AES en marche dans les domaines de l’Artisanat et du Tourisme

La Ministre du Tourisme et de l’Artisanat a déclaré que la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) est bien en marche dans les domaines de l’Artisanat et du Tourisme, car les trois pays sont toujours solidaires dans l’organisation de manifestations dans ces deux secteurs.

« La création d’une fédération des professionnels du Tourisme de l’AES est en gestation avec une première réunion à Ouagadougou en marge du SITHO et une deuxième à Bamako en marge du forum du Tourisme, en sont les premières étapes », a annoncé la Ministre du tourisme Soufiane Agaichata.

En ce qui concerne le domaine de l’artisanat, « il y a eu la signature du document de la stratégie commune de développement de l’artisanat à Ségou au Mali », a-t-elle ajouté.

La Ministre de l’artisanat et du tourisme de relever, cependant, qu’en dépit « des difficultés actuelles, les similitudes profondes entre nos peuples font de l’AES une zone politique, culturelle et économique d’une grande cohésion et d’un potentiel touristique indéniable ».

« Dans notre espace nous pouvons ensemble promouvoir des circuits inter-États et inciter nos opérateurs de tourisme à collaborer pour vendre la destination AES », a-t-elle conclu.

Des initiatives en perspective pour développer le secteur

La Ministre en charge du Tourisme, a annoncé, conformément à l’esprit de la lettre de mission, des initiatives visant à développer le tourisme intérieur et définir des mesures visant à faciliter les formalités d’accès et de séjour pour la destination Niger.

« Pour commencer, je dois préciser qu’avant le 26 juillet 2023, le secteur du Tourisme ne disposait pas d’un document de politique nationale du tourisme, ce qui a eu pour conséquence la marginalisation de ce secteur dans les programmes prioritaires du Gouvernement », a fait remarquer la Ministre du tourisme avant d’annoncer que des « dispositions sont alors prises en relation avec les institutions concernées pour l’élaboration de ce document de politique sectorielle ».

La Ministre du Tourisme a aussi « relevé l’insuffisance des données statistiques permettant de mesurer l’impact économique du secteur, une faiblesse qui constitue à la fois un handicap pour une meilleure appréciation de l’apport du tourisme à l’économie nationale et pour la recherche des financements ».

Cependant, « nos services sont en relation avec l’Institut National de la Statistique (INS) pour la mise en œuvre des dispositions prises à cet effet », a-t-elle précisé.

En matière de renforcement des capacités, la Ministre Guichene d’indiquer que « les professionnels du tourisme et de l’hôtellerie avaient un besoin en renforcement des capacités techniques et managériales » notant pour cela que « dans le cadre de l’amélioration de la performance des acteurs du tourisme et de l’hôtellerie, plusieurs sessions de formations ont été organisées au profit de 85 acteurs. Ces formations ont porté sur la réception, service d’étages, la cuisine et les pratiques d’hygiène dans la région de Niamey ».

Toujours en termes de défis, elle a souligné la baisse drastique des flux touristiques internationaux depuis la survenue de la pandémie du COVID 19 ainsi que la situation sécuritaire.

Ainsi, « pour redynamiser le secteur du tourisme, le Ministère a axé ses efforts sur la promotion du tourisme intérieur à travers l’organisation d’évènements d’attraction touristiques dont, entre autres : la 5ème édition du Festival des civilisations du fleuve à Boubon ; la 2ème édition du Festival de l’Arewa ; la Journée Mondiale du Tourisme (JMT) ; l’ouverture de la saison touristique ; la célébration de la journée du tourisme intérieur, ainsi que plusieurs excursions touristiques sur le fleuve Niger, dans la Ville de Niamey et dans la zone des girafes de Kouré ».

« Un cadre de réflexion opérationnel pour le développement du tourisme intérieur a été également mis en place », a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, « concernant la visibilité de la destination touristique Niger, le Ministère a appuyé la Fédération des Organisations Patronales du Tourisme et de l’Hôtellerie (FOPATH) pour sa participation aux journées nationales de l’industrie hôtelière du Mali; au Salon International du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) où le Niger s’est distingué en remportant quatre (04) prix », a poursuivi la Ministre qui a souligné, à cet effet, que « des feuilles de route sont délivrées aux agences de voyages pour encadrer le séjour des touristes, conformément aux circuits proposés ».

« Un autre grand défi, qui constitue un obstacle sérieux à la promotion du tourisme, est la concurrence déloyale qui mine ce secteur. Ella a de tout temps été décriée par les professionnels du tourisme et de l’hôtellerie (hébergement, location des voitures et restauration) », a déploré la Ministre, selon qui « pour lutter contre la concurrence déloyale, nous avons mis à contribution le Ministère de l’Intérieur, afin d’amener les autorités administratives à veiller au respect de la réglementation dans ce domaine ».

Au plan international, a-t-elle poursuivi, « notre partenariat avec l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), était mis à rude épreuve en raison de la non régularité du paiement des cotisations statutaires », a relevé la Ministre, selon qui cette situation a fait que « le Niger n’était plus éligible aux financements internationaux dans le tourisme et ne disposait plus de droit de vote dans cette institution ».

« Nous avons donc convenu d’un commun accord des modalités de règlement des cotisations que mon département ministériel est entrain de respecter depuis notre arrivée », a-t-elle rassuré soulignant que « à chacun de ces défis, nous avons entrepris des actions pour les résorber ou à défaut trouver des stratégies de contournement lorsque les facteurs à leur origine ne dépendent pas de nos missions, tout cela en étroite synergie avec les acteurs et les ministères sectoriels concernés ».

Par Tam tam info News