Une riposte des FDS contre des groupes terroristes fait des victimes civiles

Des internautes malveillants, mercenaires de la France et apatrides font état de la bavure de nos fds, suite à la riposte de l’armée qui a malheureusement provoqué des pertes civiles.

Ces ennemis de la nation jubilent et se réjouissent de la mort de leurs compatriotes, car , en bons suceurs de sang, cela leur servira de moyens de propagande contre notre pays.

De quoi s’agit t-il en fait ?

Selon un communiqué officiel du ministère de la défense nationale, publié, le samedi 06 janvier 2024,” les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de la localité de Gothèye ont fait l’objet d’une attaque terroriste le vendredi dont la riposte de celles-ci a fait malheureusement des victimes civiles.

”Des groupes armés terroristes accompagnés de leurs familles en débandade et en quête de refuge suite aux opérations offensives conjointes ont intimé à certaines populations des zones frontalières avec le Burkina Faso de déguerpir parce que des attaques étaient planifiées contre les positions des forces de défense et de sécurité des localités de Limbri, Bouro Djounga et Garbou nga”.

C’est ainsi que dans”la nuit du 05 au 06 janvier 2024, aux environs de 19h le poste militaire de reconnaissance de Tiraoua à énergiquement repoussé une attaque terroriste menée par un groupe d’une vingtaine des motos. Dans la foulée des frappes aériennes ont été menées aux environs de 20h 30 contre une deuxième colonne de gac à moto et véhiculés en mouvement vers la position militaire de Tiraoua”.



C’est ainsi que ”ce jour 6 janvier 2024, au cours d’un ratissage dans le secteur, une patrouille militaire a découvert sur le lieu de la frappe des victimes civiles, des dispositions ont été prises pour porter secours aux blessés qui ont été évacués au centre de santé intégré de Gothèye pour une prise en charge immédiate” poursuit la même source.

”Le conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), et le gouvernement tiennent à présenter ”leurs condoléances les plus émues aux familles des civiles décédés tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés” rapporte le communiqué à travers lequel les autorités réaffirment ”leur engagement indéfectible à assurer la protection des personnes et de leurs biens sur toute l’étendue du territoire et exhortent les populations à plus de vigilance et de collaboration avec les FDS”.

Nous déplorons vivement les victimes collatérales, surtout les populations civiles. Mais nous condamnons avec la dernière énergie les réjouissances des oiseaux de mauvais augures.

Le Niger et au-delà, les états sahéliens gagneront cette guerre in sha Allah.