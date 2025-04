USA/Diaspora Mise en place du Haut Conseil des Nigériens de l’Etanger et désignation du représentant au Conseil Consultatif: entre mascarade, opacité et passage en force.

Comment des structures sans base populaire et pour la plupart méconnues des ressortissants nigeriens aux Etats-Unis d’Amerique peuvent-elles mettre en place voire diriger le prochain Haut Conseil des Nigériens aux Etats-Unis et désigner à l’avance son prochain représentant au Conseil Consultatif? C’est la question que se posent beaucoup de Nigériens vivant en Amérique..

Le 5 Avril 2025 s’est tenue à Washington une réunion préparatoire de la mise en place dudit conseil . Or la plupart des structures ayant participé à la réunion sont peu connus ou même pas du tout connu des nigériens vivant en Amérique car ces structures sont l’essentiel de simples cercles d’amis basés dans un seul état, ou des structures dirigées par une seule ou deux personnes qui sont à la fois présidents, vices présidents, trésoriers… et militants, un peu comme certains partis politiques qui existaient jusqu’à récemment au Niger.

Il est pourtant de notoriété publique que les Nigériens vivants aux Etats-Unis se reconnaissent dans le Conseil des Nigeriens aux Etats-Unis (CONUSA), une structure qui disposent des antennes dans la plupart des Etats américains disposant d’une forte communauté de nigériens comme New York, Washington, Pennsylvanie, Caroline du Nord, Georgie, Indiana ou encore Michigan pour ne citer que ces etats. Organisation jouant le rôle du Haut Conseil des Nigériens à l’Etranger depuis des décennies, le Conusa est donc incontournable pour quiconque veut représenter la diaspora nigérienne, être avec elle et organiser des élections libres, transparentes et démocratiques.

Passage en force

L’élection pour la mise en place du Haut Conseil des Nigériens à l’Etranger est convoquée pour le 30 Avril 2025, mais avec quel moyens et surtout pour quelle crédibilité? D’ores et déjà on nous dit “que l’organisation matérielle des élections est financée par les fonds provenant des dons, des cotisations et de la vente des cartes de membres du HCNE. ”Or si on considère que le Conusa n’est pas l’équivalent du Haut des nigériens à l’Etranger, alors qui va assurer l’organisation matérielle, financière et humaine du scrutin dans un pays aussi vaste que l’Amérique? Ne risque-t-on pas de se retrouver avec un organe “boiteux de deux pieds”, ou une “tête” sans le reste du corps compte tenu du manque d’ancrage de structures pour l’essentiel fantoche? Ce qui aura sans nul doute une conséquence désastreuse pour la diaspora nigérienne aux USA.

“Au niveau de chaque pays ou nous avons des ambassades, il y a normalement un bureau de haut conseil des nigériens, ce sont ces bureaux qui doivent être renouvelés” a précisé M. Bakary Yaou Sangaré, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur dans une interview à Télé-Sahel… ”Cette fois, on a clairement indiqué à nos ambassades qu’elles ne font pas parties, elles sont là pour superviser. Même le financement des élections, c’est la cotisation des membres” a-t-il ajouté. Il s’agit donc de renouvellement des structures déjà existantes et qui jouent le rôle du Haut Conseil des Nigériens à l’Etranger et non de la création de nouvelles structures antagonistes.

L’idéal aurait été de laisser le CONUSA continuer à jouer son rôle Haut Conseil des Nigeriens aux Etats-Unis, quitte à lui donner le temps de renouveler toutes ses structures. En effet, malgré les critiques contre le Conseil des Nigeriens aux Etats-Unis, c’est la seule structure qui fédère la diaspora nigérienne aux USA, tout en disposant des relais au niveau des différents états de l’Amérique. Mais dans le cadre de la mise en place du prochain Conseil Consultatif à Niamey, certains individus et structures font feu de tout bois pour se positionner pour des intérêts personnels et égoïstes, quitte à organiser une mascarade qui puisse leur permettre de se propulser au devant de la scène nationale.

Privilégier les intérêts de la communauté

Avant l’avènement du Conusa, la diaspora nigerienne aux Etats-Unis était regroupée au sein de l’Association des Nigériens Résidant aux USA (ARNUSA). Pour se conformer aux directives du Ministère des Affaires étrangères et adhérer au Haut Conseil des Nigériens de l’Extérieur (HCNE), l’ARNUSA s’est transformé en CONUSA. “Le CONUSA est le Haut Conseil des Nigériens à l’Extérieur (HCNE) aux USA. Les deux acronymes CONUSA et HCNE ont toujours été utilisés pour signifier la même chose selon la compréhension de la personne qui l’ utilise sans aucun débat ou objection.” souligne-t-on au CONUSA. Et pendant longtemps, les autorités nigériennes et la représentation diplomatique de notre pays aux Etats-Unis ont travaillé main à main avec le CONUSA pour l’épanouissement et le bien-être de la communauté nigeriennes en Amérique. Si quelqu’un, quelque part, décide de faire autrement maintenant, ce serait très dommageable pour la diaspora nigérienne vivant aux Etats-Unis.

Au total, la crise née de la mise en place du Haut Conseil des Nigériens à l’Etranger, section Etats-Unis et la designation du representant de la Diaspora au Conseil Consultatif divise les nigeriens et risque de nous mener à la mise en place de deux structures parallèles mais antagonistes. Ce qui sera loin de servir les intérêts de la diaspora nigérienne aux Etats-unis et permettre son plein épanouissement au moment où la nouvelle administration américaine met la pression sur les immigrés aussi bien légaux que clandestins.Nous devons donc garder notre structure mère, renouveler ses structures au plus vite et améliorer sensiblement son fonction plutôt que de nous lancer dans une aventure ambiguë. D’ores et déjà, un membre du comité d’organisation des élections a été “bombardé” comme représentant de la diaspora americaine au Conseil Consultatif avant même la tenue de la mascarade électorale. Ce qui crée des remous des remous et des contestation au sein la communauté nigérienne vivant aux Etats-Unis.

Par Maaroupi Elhadji Sani