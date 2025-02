Vers une extradition imminente du rebelle sallah vers le Niger…

Les autorités libyennes sous le commandement du Maréchal khalifa haftar ont confirmé l’arrestation du chef terroriste Mahmoud sallah, un chef de gang sanguinaire qui a endeuillé plusieurs familles nigeriennes.

Mahmoud Sallah, leader du groupe rebelle, Front patriotique pour la Libération (FPL), a été capturé dimanche matin par la 87ᵉ brigade d’intervention rapide de l’armée libyenne à Qatrun. Il est accusé de plusieurs infractions criminelles contre le Niger, les populations civiles et les infrastructures pétrolières.

Sous son commandement des hordes sauvages ont saboté à plusieurs reprises le pipeline et certaines infrastructures économiques.

Dans une opération menée dimanche matin, la 87ᵉ brigade d’intervention rapide de l’armée libyenne a capturé Mahmoud Sallah, chef du Front patriotique pour la Libération (FPL), à Qatrun ou Gatrone, et plusieurs de ses partisans, dans le sud de la Libye. Cette arrestation rapportée par la brigade à travers une publication lue à APA, fait suite aux instructions du commandant en chef des forces armées libyennes et s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les groupes armés opérant entre la Libye et le Niger.

Ce groupe rebelle criminel mène des actions de guérilla transfrontalière, notamment sur le territoire libyen.

Après son arrestation, Mahmoud Sallah a été transféré aux autorités libyennes, qui l’interrogent sur les activités de son groupe, y compris un enlèvement récemment perpétré par des éléments du FPL. Cette capture survient dans un contexte de coopération renforcée entre la Libye et le Niger, notamment après la visite du général Mohamed al-Haddad, chef d’état-major de l’armée libyenne, à Niamey en septembre 2024, où les deux pays ont convenu de renforcer leurs efforts pour lutter contre les groupes armés opérant sur leurs frontières communes.

L’arrestation de Sallah marque une étape importante dans les efforts sécuritaires des deux nations.

Mahmoud sallah est un criminel, il ne doit bénéficier d’aucune circonstance atténuante ni bienveillance.

Il faudra tout faire, absolument tout entreprendre pour que ce chef de gang soit extradé au Niger afin qu’il réponde de ses crimes.

Déjà un autre terroriste, apatride, boussada Ben Ali a commencé à inonder les réseaux sociaux pour présenter le sanguinaire Mahmoud sallah comme un opposant politique et solliciter l’aide de la communauté internationale pour le protéger.

Cette rhétorique mensongère ne passera pas. In sha Allah, Mahmoud sallah sera très bientôt extradé vers le Niger. Les autorités libyennes qui sont très liées aux autorités nigeriennes mettront un point d’honneur à ce que ça soit ainsi.

Aux autres criminels patentés, les rhissa boula, maidalili, siradi issa, le couple takoubakoye, ngade, etc, bientôt ça sera votre tour. Il n’y a aucun sanctuaire pour les forces du mal.

Par Ibrahim Aghali (Contributeur Web) Tam tam info News