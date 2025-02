Réunion ministérielle à Bamako sur le processus de discussions avec la CEDEAO…

La Confédération des États du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a tenu une réunion devant définir une stratégie commune pour les futures discussions avec la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

En réunion ministérielle à Bamako, les 22 et 23 février 2025,permettant de faire le point sur les avancées en matière de défense, de sécurité, de diplomatie et de développement, les délégations de haut niveau de l’AES ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coordination régionale et à consolider les acquis depuis la création de la Confédération en juillet 2024.

Une réunion ministérielle de la Confédération des États du Sahel (AES), relative au processus de discussions avec la CEDEAO, s’est tenue ce samedi 22 février 2025 au ministère des Affaires étrangères du Mali, sous la présidence du Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga.

Cette réunion a regroupé les délégations des Ministres en charge de la Défense, de la Sécurité, des Affaires étrangères, de l’Économie et des Finances et de nombreux domaines liés au Développement du Burkina et du Niger, aux côtés de leurs homologues du Mali. Elle vise à poursuivre les échanges sur les implications du retrait des États de la Confédération AES de la CEDEAO.

Il s’agit de consolider en un document confédéral les études menées à titre national, et de définir le texte qui précisera les domaines de négociation.

Au programme des échanges, il sera question de formaliser l’architecture interne de l’AES pour les négociations avec la CEDEAO, en mettant en place un Comité de pilotage ministériel, une Task Force et des équipes pluridisciplinaires. Il conviendra également de consolider l’évaluation des impacts économiques, sociaux et politiques du retrait des trois pays de la CEDEAO, en apportant des solutions adaptées à chaque situation. Un projet de Mémorandum d’entente sera proposé, définissant les domaines de négociation, leur séquençage et les relations entre la Confédération des États et la CEDEAO et enfin l’élaboration d’un chronogramme pour les négociations.

Le Premier ministre, à cette occasion, a salué la présence des ministres sectoriels relatifs aux trois piliers de la Confédération des États du Sahel : la Défense, la Diplomatie et le Développement.

Il a également mis en avant les avancées considérables réalisées sur les plans sécuritaire, diplomatique et d’amélioration des conditions de vie des populations.

Le Premier ministre malien a exprimé la détermination de la confédération de préserver la souveraineté des États du Sahel et l’harmonie fraternelle au sein de l’AES avant de féliciter les experts pour la qualité remarquable de leurs travaux et les a invités à maintenir une approche constructive d’interaction dans la coopération régionale, en mettant toujours les populations au centre de leurs préoccupations.

Le Premier ministre a également évoqué l’esprit constructif qui a marqué la Confédération AES, se traduisant de manière concrète par la Déclaration en date du 14 décembre 2024, où le Collège des Chefs d’État, sur recommandation de la réunion ministérielle sur la libre circulation tenue à Niamey le 13 décembre 2024, a décidé de faire de la Confédération AES un espace sans visa pour les ressortissants des États membres de la CEDEAO.

Dans le communiqué final issu de la réunion

La délégation du Niger à cette réunion était composée du Général de Brigade Mohamed TOUMBA, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du Territoire, Chef de délégation ; de Son Excellence Monsieur BAKARY Yaou Sangaré, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur ; du Professeur AMADOU Haoua, Ministre de l’Energie ; et de M. Moumouni Boubacar SAIDOU, Ministre Délégué auprès du Premier ministre, chargé des Finances.

Abordant les questions de paix et de sécurité, les Ministres se sont félicités des succès engrangés sur le terrain par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Burkina, du Mali et du Niger, dans le cadre de leur lutte commune contre le terrorisme sous toutes ses formes.

Ils ont exprimé leur appréciation positive de la coordination entre les Forces des trois pays, notamment dans le cadre de la Force unifiée récemment mise en place.

Les Ministres ont saisi cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes, civiles comme militaires, de la crise au Sahel tout en appréciant la constance des consultations politiques de haut niveau et de la coordination diplomatique entre les trois Etats, afin de porter d’une seule voix la vision et les intérêts de la Confédération AES.

Par ailleurs, les Chefs de délégations ont eu une convergence de vues sur la pertinence des mesures prises pour renforcer les bases des économies des pays de la Confédération et parvenir au développement de l’espace AES, pour le bien-être des populations de la Confédération des Etats du Sahel.

En plus, la cérémonie d’ouverture de la réunion s’est achevée avec la présentation du drapeau de la Confédération AES.

Les Ministres ont examiné le contexte de l’entame prochaine des discussions de la Confédération AES avec la CEDEAO, après le retrait irréversible et avec effet immédiat, le 28 janvier 2024, du Burkina, du Mali et du Niger.

A cet égard, ils ont réaffirmé l’attachement de leurs Excellences le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l’Etat ; Le Général d’Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat de la République du Mali, Président de la Confédération AES, et le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat de la République du Niger, à renforcer l’intégration sous régionale entre les populations de l’espace AES et celles de l’espace CEDEAO, liées par des relations séculaires et naturelles de fraternité, d’amitié et de complémentarité, malgré les incompréhensions politiques.

Ils ont souligné leur attachement aux valeurs de fraternité, de solidarité, d’amitié et de coopération, particulièrement avec les autres Etats de l’Afrique de l’Ouest, attachement matérialisé par les mesures prises aux fins de faciliter la libre circulation des ressortissants des Etats membres de la CEDEAO au sein de l’espace AES.

Concernant le processus de dialogue avec la CEDEAO, suite aux échanges de correspondances avec le Président de la Commission, les Ministres ont affiné et validé leur approche commune, afin de préserver, en toutes circonstances, l’intérêt supérieur des populations de l’AES et des autres populations de la sous-région, liées par des relations séculaires de fraternité, qui transcendent les aléas politiques.

A cet effet, les Ministres ont rappelé leur engagement à entamer les prochains échanges avec la CEDEAO dans l’esprit constructif qui a toujours caractérisé leur volonté d’une intégration renforcée entre les Etats, mais aussi et surtout entre les Peuples, conformément à la vision panafricaniste qui anime les trois Chefs d’Etat.

Ainsi, les travaux ont été sanctionnés par l’adoption de documents de travail relatifs aux prochaines discussions avec la CEDEAO.

Les Ministres ont adressé leurs chaleureuses félicitations au Peuple et aux Autorités du Niger pour la réussite des Assises Nationales tenues à Niamey du 15 au 19 février 2025 qui marquent leur engagement souverain pour la paix, la sécurité et le développement de la République du Niger.

Les Ministres ont en fin adressé une motion spéciale de remerciements à Son Excellence Le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat de la République du Mali, Président de la Confédération des Etats du Sahel (AES), pour son leadership et son engagement, aux côtés de ses Homologues du Burkina Faso et de la République du Niger, à préserver les intérêts des peuples de la Confédération des Etats du Sahel.

