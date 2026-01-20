3.184.569,50 FCFA, c’est le prix plafond du hadj 2026

L’organisation du hadj a toujours été un véritable casse-tête chinois pour les autorités. En dépit de l’existence d’un commissariat chargé de l’organisation du hadj, les choses ne se sont jamais déroulées dans les règles de l’art.

Ainsi, tirant les leçons des éditions précédentes, le gouvernement tente de mieux réguler le secteur.

Selon une dépêche du ministère du commerce, le Ministre du Commerce et de l’Industrie M. Abdoulaye Seydou, a tenu un point de presse en présence de tous les responsables concernés pour porter à la connaissance du public le prix plafond du Hadj 2026 fixé par Arrêté N°0004MCI/SG/DGC/DCI/LCVC/DL du 13 janvier 2026.

Ainsi pour l’édition 2026, le montant du prix plafond du Hadj fixé par l’Etat est de 3 184 469, 50 FCFA tous services inclus répartis comme suit :

Prix du billet d’avion : 1 060 000 FCFA Prestations saoudiennes y compris la Hadaya : 1 764 469, 50FCFA Total charge et marge bénéficiaire des agences : 360 000F.

La particularité de cette année est que, contrairement aux années antérieures où il est laissé à chaque pèlerin, le soin de s’acquitter de la Hadaya en fonction de sa bourse et du prix des bétails à la Mecque, les autorités du Royaume d’Arabie Saoudite ont pris des nouvelles décisions visant à encadrer strictement l’achat des animaux destinés à la Hadaya à travers le canal officiel dénommé Projet ADHA via la plateforme électronique NUSUK.

Dans ce cadre, un prix unique a été fixé par les autorités saoudiennes fixé à 720 riyals saoudiens, soit environ 128 160 FCFA, applicable à tous les pèlerins soumis à l’obligation de la Hadya.

Face donc à cette mesure, et pour prévenir tout désagrément aux pèlerins nigériens, la structure du prix du hadj 2026 intègre et prend en compte le montant de la Hadaya tel que fixé. Pour rappel, la Hadaya est un acte d’adoration fondamental au cours du pèlerinage à la Mecque qui consiste en un sacrifice accompli par les pèlerins accomplissant le hadj de type Tamattou et Qirân (pratiqués par plus de 97% des pèlerins nigériens).

Ainsi à comparer le prix du Hadj de cette année sans le coût lié à la Hadaya (3 056 309, 50 FCFA) à celui de l’an passé qui était 3 146 541, 2 FCFA il résulte une diminution nette de 90 231, 70 FCFA. Ce qui traduit une fois de plus, la volonté des plus hautes autorités du pays notamment du Président de la République, Chef de l’Etat, son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani et de son Gouvernement sous la Coordination de son Excellence Ali Mahamane Lamine Zeine, Premier Ministre, Ministre de l’Économie et des Finances à rendre les services publics accessibles à des prix raisonnables.

Il faut s’atteler maintenant à rendre le séjour agréable de nos pèlerins en terre sainte.

Trop d’abus ont été observés par le passé dans l’organisation et le déroulement du hadj, mais les sanctions tardent. Il faut donc assainir le secteur, créer des véritables agences de hadj et de la oumrah, qui disposent des moyens conséquents, d’un personnel qualifié et surtout qui ont la foi.

C’est ce critère religieux, la crainte d’Allah qui manque à la majorité des agences où l’on retrouve de tout venant, des repris de justice, des délinquants économiques, des malfrats et autres commerçants véreux qui ne sont mus que par l’appât du gain facile.

5 ème pilier de l’islam, le pèlerinage en terre sacrée merite mieux.

Le gouvernement de la refondation a toute la latitude pour mettre de l’ordre dans ce secteur.

