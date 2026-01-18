Incendie d’un dépôt de gaz à Niamey

Plusieurs dégâts enregistrés et fermeté du gouvernement sur le respect de la réglementation. La ville de Niamey a été vivement secouée par une forte explosion survenue suite aux détonations des bouteilles de gaz. L’explosion survenue au quartier banifandou a été si forte, qu’elle a été entendue dans la majorité des quartiers de Niamey.

Certains apatrides et renégats avaient même commencé à se réjouir croyant que c’était l’apocalypse qui tombait sur Niamey.

Heureusement, plus de peur que de mal même si beaucoup de biens ont été endommagés.

Selon une dépêche parvenue à notre rédaction, le quartier Banifandou Kokorbado de Niamey a été secoué le Vendredi 16 Janvier par des détonations. En cause, un dépôt de gaz domestique qui a pris feu, mais très vite maitrisé par les sapeurs-pompiers. Alerté du drame, le Ministre du Commerce de l’Industrie Abdoulaye SEYDOU qui présidait une réunion d’internalisation du PAP 2026 de son département ministériel, a effectué une descente d’urgence sur le lieu du sinistre.

Accompagné du Gouverneur de la Région de Niamey, de l’Administrateur Délégué de la ville de Niamey et celui de l’arrondissement communal Niamey 3 et des responsables des services de la protection civile, également présents sur les lieux, le Ministre Abdoulaye SEYDOU a parcouru le périmètre de sécurité.

Sur place, les stigmates de l’explosion sont visibles : bouteilles de gaz calcinées, structures métalliques déformées et habitations environnantes marqués par le choc et la chaleur des explosions.

Très ému par le drame, sans perte en vie humaine mais qui a occasionné de dégâts matériels importants, le Ministre Abdoulaye SEYDOU a exprimé la solidarité du Gouvernement à l’endroit des populations riveraines avant de rappeler que cet incendie intervient à un moment où le Ministère du Commerce et de l’Industrie est engagé depuis quelques mois dans une large politique d’assainissement du secteur du gaz, notamment les conditions de distribution et de commercialisation à travers l’arrêté n°0116 /MCI/SG/DGC/DL du 10 décembre 2026 relatif à la commercialisation du Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) au Niger.

Le gouvernement a fait de la régulation et de la sécurisation de la distribution de gaz, une priorité afin d’éviter que de tels accidents souvent causés par des installations de fortune ou non conformes ne se reproduisent a martelé le Ministre Abdoulaye SEYDOU. Il a rappelé qu’en tout état de cause, les centres implisseurs et les revendeurs de Gaz disposent d’un délai de trois mois pour se conformer aux nouvelles conditions fixées par ledit arrêté à compter de sa date de signature, notamment celles d’avoir une autorisation d’exercice et l’obligation pour les revendeurs de disposer un extincteur au niveau de son point de vente et de s’abstenir de tout transvasement de GPL.

’’ L’État ne toléra plus d’anarchie dans la distribution et la commercialisation du gaz’’ a ajouté par la suite le Ministre Abdoulaye SEYDOU, et c’est pourquoi les opérations de contrôle autour du respect strict de la règlementation en vigueur sont menés sur l’ensemble du territoire national, en intelligence avec les services compétents de l’État, pour la sécurité des Nigériens et la protection de leur pouvoir d’achat.

Avant de quitter les lieux du sinistre, le Ministre du Commerce et de l’Industrie Abdoulaye SEYDOU a lancé un appel aux citoyens afin de dénoncer tout comportement mettant en cause leur sécurité et/ou leur pouvoir d’achat, car la sécurité des Nigériens et les droits des consommateurs ne sont pas négociables’’.

Aujourd’hui, par la grâce de dieu, le drame a été évité, mais qu’en sera – t-il demain ? Seul dieu pourra répondre à ce genre d’interrogation. Mais avant d’arriver au pire, il est temps que l’on mette fin à l’anarchie et au désordre. Niamey tout comme les autres villes nigériennes sont des véritables poudrières, les habitants sont partout assis sur des bombes à retardement. La moindre étincelle risque d’être fatale dans beaucoup des cas.

A tam tam info, nous sommes partisans du respect de la loi et des règlements dans toutes ses composantes et notamment en matière d’occupation des espaces urbains habités.

Il faut appliquer la loi avec rigueur mais aussi avec humanisme en tenant compte de l’intérêt général.

Pendant le règne de l’ancien régime et même avant des autorisations d’occupation des espaces réservés et ou des constructions d’échoppes de commerce ont été délivrées anarchiquement à des commerçants véreux et sans scrupules.

Ceux ci ont transformé nos villes en poudrières, prêtent à exploser à tout moment.

Les pouvoirs publics de l’époque complices de la chose ont fermé les yeux, aujourd’hui on récolte les conséquences.

Des milliers de nigériens vivent grâce à ces échoppes de fortune, mettant en danger la vie des milliers d’autres. Que faire dans ce cas ? Nous ne sommes pas partisans de la destruction anarchique qui crée d’autres victimes, en cette ère de souveraineté nationale où nous avons besoin de l’apport de tous, mais il faut également protéger et sauvegarder la vie humaine.

D’où l’impérieuse nécessité de trouver une alchimie qui protège tout le monde.

S’agissant notamment des vendeurs de gaz , exiger des bâtiments conformes aux normes de sécurité et d’hygiène et accompagner ceux qui sont déjà dans cette activité à se mettre en règle en négociant pour eux certaines facilités bancaires.

Concernant les stations d’essence qui pullulent à Niamey, incrustées dans des endroits à forte densité humaine, appliquer rigoureusement la loi de protection en obligeant les propriétaires des stations d’essence de les construire selon les normes de sécurité en vigueur au plan international.

Tous les paramètres de sécurité doivent être respectés scrupuleusement.

Le mal étant déjà commis, il faut les accompagner à acquérir les parcelles ou maisons avoisinantes pour mettre chaque station service en règle sécurisée. Il ne sert à rien de démolir pour démolir, il faut trouver le juste milieu.

L’état qui dispose de tous les leviers peut se pencher sur cette question pertinente en associant les banques et les partenaires.

On a trop joué avec la vie des pauvres citoyens, il est maintenant temps que ça s’arrête et qu’on reparte sur des nouvelles bases.

La refondation passe nécessairement par la.

