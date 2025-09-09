5 candidats en lice dont Ouattara; sans Gbagbo et Thiam

La mascarade électorale aura lieu en côte d’ivoire le mois prochain sans les vrais ténors de l’opposition.

Sa sainteté Ouattara fera face à des moustiques qu’il écrasera à coup sûr au 1 er tour avec un score à la soviétique.

Après le dépôt de 60 candidatures, la Cour constitutionnelle a validé 5 candidatures pour les élections présidentielles d’octobre 2025.

Alassane Ouattara Jean-Louis Billon Henriette Lagou Ahoua Dan-Melo Jacob Simone Ehivet Gbagbo

Désormais, 5 candidatures sont retenues pour cette présidentielle à venir, dont deux candidatures de droite, deux autres de gauche et une candidature centriste.

Pour le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, qui s’exprime après l’établissement de la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025 :

“Le régime du président Ouattara entraîne le pays dans une impasse, en s’attaquant aux libertés et en utilisant l’appareil d’État pour réprimer l’opposition.

Les IVOIRIENS méritent des élections libres, équitables et inclusives. Les assauts permanents contre la démocratie et le déni du droit doivent cesser pour que la PAIX règne enfin dans notre pays. Nous n’abandonnerons jamais cette lutte jusqu’à obtenir justice”.

Le Conseil constitutionnel ivoirien a proclamé, hier lundi 8 septembre 2025, la liste définitive des candidats à l’élection du président de la République, prévue le 25 octobre 2025.

La proclamation de la liste des candidats à la présidentielle ivoirienne a été faite par la présidente du Conseil constitutionnel, Mme Chantal Camara Nanaba. Le Conseil constitutionnel a déclaré cinq candidats éligibles : Henriette Lagou (Groupement des partenaires politiques pour la paix, GP-PAIX) et Alassane Ouattara (RHDP, pouvoir) sont retenus.

La candidature de l’ex-ministre du Commerce Jean-Louis Billon (Congrès Démocratique, CODE), un cadre du PDCI, a été retenue, ainsi que celle de l’ex-Première dame Ehivet Simone Épouse Gbagbo Mouvement des Générations Capables, MGC) et de Ahoua Don-Mello Jacob (Indépendant).

Les vrais candidats de l’opposition, ceux qui pourraient contester à travers les urnes, la mégalomanie du tyran ivoirien ont été écartés sous des prétextes fallacieux.

La candidature de Pascal Affi N’Guessan, le président du Front Populaire Ivoirien (FPI, opposition) a été déclarée irrecevable pour cause de parrainages en double sur plusieurs listes et un déficit de 20.504 parrainages.

Le dossier de candidature de l’ex-CEO de Crédit Suisse, Tidjane Thiam, le président du PDCI (opposition), a été jugé irrecevable pour non inscription de M. Thiam sur la liste électorale. Et ce, parce que n’ayant pas la qualité d’électeur, une condition d’éligibilité.

La candidature de l’ex-président Laurent Gbagbo a été également rejetée par le Conseil constitutionnel pour non inscription sur la liste électorale. Pour le PPA-CI, la condamnation de M. Gbagbo pour « braquage de la Bceao » est irrégulière, car dans l’exercice de ses fonctions, il devrait être jugé par la Haute cour de justice. Cette requête a été rejetée par le Conseil électoral.

Le PDCI a demandé au Conseil constitutionnel une nouvelle révision de la liste électorale pour permettre à M. Tidjane Thiam de s’inscrire sur la liste électorale, mais le Conseil a soutenu qu’il n’est pas juge du contentieux sur la liste électorale, un rôle dévolu à la Commission électorale, rapporte l’agence africaine de presse.

Le pasteur Wilfried Amagou Zahui n’a pas été retenu sur la liste définitive à l’instar de Antoine Assalé Tiémoko (Aujourd’hui et Demain, la Côte d’Ivoire, ADCI) et l’ex-préfet d’Abidjan, Vincent Toh Bi (Indépendant), pour parrainages insuffisants.

Le Conseil constitutionnel qui a reçu le 29 août 2025, les dossiers de candidature transmis par la Commission électorale indépendante (CEI), a publié hier, la liste provisoire des candidats, annonçant 60 candidats provisoires.

Les dossiers de candidatures ont été déposés du 1er juillet au 26 août 2025 auprès de la Commission électorale indépendante (CEI). Pour l’opposition, la candidature du président sortant Alassane Ouattara, candidat du RHDP (pouvoir), qui rempile pour un 4e mandat, est « anticonstitutionnel ».

Liste des candidats retenus

1 Henriette Lagou (Groupement des Partenaires Politiques pour la Paix, GP-PAIX),

2 Jean-Louis Billon (Congrès Démocratique, CODE),

3 Ehivet Simone Épouse Gbagbo Mouvement des Générations Capables, MGC),

4 Ahoua Don-Mello Jacob (Indépendant)

5 Alassane Ouattara (RHDP, pouvoir)

Pendant ce temps, la CEDEAO et l’union africaine observent un mutisme inquiétant.

A plusieurs reprises, les partisans de Gbagbo et de Thiam ont affirmé qu’ils se mobiliseront pour que l’élection présidentielle ivoirienne soit transparente et inclusive. Or, avec la mascarade d’hier, on peut affirmer que les dés sont pipés.

Les prochains jours risquent d’être électriques en côte d’ivoire.

Tam tam info news