MALI , RALLUMER LA TORCHE DU FLAMBEAU DE CHOGUEL KOKALLA MAIGA

L’homme de :” Celui qui touche à un cheveu du Niger, nous lui raserons la Tête ” dixit Choguel Kokalla MAIGA

Il est important que nous nous convainquions de ce que , ce n’est pas vrai dans l’absolu que la ” Révolution mange ses enfants “.

Il encore une fois de plus d’idées héritées du modèle jacobin colonial d’éducation, et d’aliénation des Consciences. Un Modèle potentiellement porteur de germes de division au sein des Peuples en lutte.

Cette vision de la vie est également de la même veine que celle du Pouvoirisme bête inspirée de la Vision satanique dite de Machiavel.

Nous ne devrions jamais perdre de vue que les sociétés africaines sont contre tout , demeurées celles de la survie des valeurs d’humanisme et d’humanité.

Donc Dr Choguel Kokalla MAIGA et d’autres Grands Combattants doivent être réhabilités pour les besoins du Combat historique de libération de nos pays. Un Combat qui ne fait que démarrer.

Le Burkina Faso n’a ’til pas trouvé l’intelligence de protéger De Tambèla ?

Rien ne saurait justifier une atteinte à leur honorabliilité, à leur Image !!!

Au demeurant cela ferait naturellement le Bonheur des Ennemis des dynamiques souverainistes dans nos États.

Elhadj MAIGA Alzouma

Nigerien Tout Court

Sahelo-africain Engagé