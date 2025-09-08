Ali soumana du courrier, encore interpellé et déposé à la prison civile de Say

Après la publication d’un article tendancieux où il pointait à demi mot le premier ministre, ministre des Finances l’accusant implicitement d’une possible implication dans le dossier sulfureux de trafic de cigarettes, qui a déjà conduit l’ancien DG des douanes en prison, Ali soumana du journal le courrier a été interpellé par la police judiciaire pour y être entendu, avant d’être cet après midi déposé à la prison civile de Say en attendant son jugement.

Le fondateur et directeur de publication du journal Le Courrier, Ali Soumana, a été interpellé le samedi 6 septembre 2025 aux environs de 18 heures par la Police judiciaire. Aujourd’hui, il a passé devant le juge d’instruction qui a décidé de le placer en détention provisoire à Say.

C’est la énième interpellation du fondateur de ce journal qui s’est spécialisé dans des informations explosives, souvent sans une vérification crédible. A chaque fois, notre confrère s’en sortait après avoir présenté ses excuses aux plaignants.

Selon les informations, cette arrestation ferait suite à une plainte introduite par les autorités, en lien avec la parution d’un article dans Le Courrier. Le texte en question, intitulé « Fraude et transaction douanière : une affaire de transaction secoue la douane », mettait en cause des pratiques de corruptions présumées au sein de l’administration douanière.

De quoi s’agit-il en fait ?

Selon un spécialiste en matière douanière, tout est parti de la création d’une fausse société d’importation de cigarettes par un héritier d’un importateur de cigarettes, qui avait voulu spolié l’état et les autres héritiers.

L’enquête diligentée par la dgse a permis d’embarquer l’ex DG des douanes oubandawaki, le propriétaire de la société en question et d’autres personnes impliquées dans cette affaire.

L’enquête suit son cours normal. Et nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails.

Ibrahim aghali