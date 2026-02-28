A Ouagadougou, l’AES consolide sa coopération sécuritaire

Réunis à Ouagadougou le 26 février 2026, les ministres chargés des trois piliers de la Confédération des Etats du Sahel (AES) ont bouclé les travaux préparatoires de la Feuille de route de l’An II, tout en réitérant leur condamnation des récentes tentatives de déstabilisation visant les trois pays membres.

Les ministres en charge des trois piliers de la Confédération des Etats du Sahel (AES) ont achevé, jeudi dans la capitale burkinabè, les travaux préparatoires de la Feuille de route de l’An II, tout en condamnant les tentatives de déstabilisation visant les pays membres, rapporte l’agence africaine de presse.

La rencontre, organisée dans le cadre du mandat du Burkina Faso à la présidence de l’organisation, s’est tenue sous la présidence du général Célestin Simporé, ministre d’Etat burkinabè en charge de la Défense. Elle a réuni les délégations du Burkina Faso, du Mali et du Niger autour de l’examen du projet de Feuille de route de l’An II.

Le Mali était représenté par le général Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens combattants, tandis que le Niger avait dépêché le général d’armée Salifou Mody, ministre de la Défense nationale.

En amont, les 24 et 25 février, les hauts fonctionnaires des piliers Défense et Sécurité, Diplomatie et Développement des trois Etats avaient procédé à l’examen technique du document.

Feuille de route finalisée

Au terme des échanges, les ministres ont validé le projet de Feuille de route de l’An II, qui sera transmis au Collège des Chefs d’Etat pour adoption.

Les délégations ont salué le leadership des dirigeants de la Confédération, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et président en exercice de la Confédération, le général d’armée Assimi Goïta, président de la Transition du Mali, et le général d’armée Abdourahamane Tiani, président de la République du Niger.

Condamnation des actes de déstabilisation

Sur le plan sécuritaire, les ministres ont dénoncé ce qu’ils qualifient de volonté persistante de groupes terroristes, et de ceux qu’ils considèrent comme leurs soutiens étrangers, de saper la dynamique d’intégration et de souveraineté engagée par l’AES.

Ils ont notamment évoqué la tentative de déstabilisation déjouée au Burkina Faso le 3 janvier 2026, l’attaque contre la Base aérienne 101 et l’Aéroport international Diori Hamani de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, ainsi que des actions subversives visant l’économie malienne.

Selon les ministres, ces tentatives ont été mises en échec grâce à la détermination des Chefs d’Etat et à la vigilance des populations. Ils ont rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité des trois pays pour leurs sacrifices et appelé les citoyens à maintenir un haut niveau de vigilance.

La réunion s’est achevée par une motion spéciale de remerciements adressée au capitaine Ibrahim Traoré pour les dispositions prises en vue de la tenue des travaux.