Communiqué relatif à la diffusion de publicités relatives aux produits de la pharmacopée traditionnelle.

Il a été constaté par les services compétents de l’Observatoire National de la Communication (ONC), une recrudescence préoccupante de la diffusion sur plusieurs médias audiovisuels, de messages publicitaires en faveur de produits issus de la pharmacopée traditionnelle.

Je me dois de vous rappeler que ces pratiques sont strictement encadrées par le Décret n°2017-052/PRN/MC du 25 janvier 2017 régissant la publicité par voie de presse. En son article 25, il est clairement stipulé que :

” La publicité en faveur des médicaments, des produits de la pharmacopée traditionnelle et des établissements pharmaceutiques et sanitaires, n’est autorisée que dans les conditions fixées par arrêté du Ministère en charge de la Santé Publique, après avis du Conseil de l’ordre des médecins et pharmaciens du Niger.”

A l’absence du respect strict de ces conditions légales et réglementaires, toute diffusion de ce type de contenu constitue une violation des textes en vigueur.

Au-delà de l’irrégularité juridique, ces diffusions exposent les populations à des risques sanitaires potentiels, notamment en matière d’automédication, d’allégations thérapeutiques non vérifiées et de pratiques susceptibles de porter atteinte à la santé publique.

C’est pourquoi, je vous demande instamment de procéder à la cessation immédiate de toute diffusion de publicité relative aux produits de la pharmacopée traditionnelle, sauf justification formelle attestant de leur conformité de dispositions précitées.

Il est rappelé que le non-respect de ces obligations expose tout contrevenant aux sanctions prévues par les textes en vigueur.

L’ONC demeure attaché à la responsabilité sociale des médias audiovisuels et compte sur votre sens du professionnalisme afin de préserver la crédibilité du secteur et la protection du citoyen.

Signé le Président de l’Observatoire National de la Communication (ONC), M. IBRAHIM MANZO DIALLO.