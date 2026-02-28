MAYAHI: QUAND LA PRISON RIME AVEC PRODUCTION !

À l’initiative du régisseur de la maison d’arrêt de Mayahi, l’ancien jardin de la localité a été réhabilité, ce qui a permis aux prisonniers de vaincre leur oisiveté en se consacrant aux travaux maraîchers. Pomme de terre, tomates, poivrons, salade …, y sont cultivés !

En ce moment, c’est la récolte. Les prisonniers récoltent jusqu’à 5 à 10 paniers de tomates fraîches par jour qu’ils arrivent à écouler sans problème sur le marché local.

Une action utile des prisonniers pour leur communauté, mais surtout une vraie thérapie pour eux mêmes. Plus qu’un résultat palpable, c’est aussi un exemple de reconversion, activement soutenu par les autorités locales qui envisagent d’autres soutiens complémentaires, notamment la mise à leur disposition de vaches laitières…

Voilà, ce qu’on appelle une prison utile ! Pour y parvenir, il suffit d’un lopin de terre et la bonne volonté des responsables !

Par Le Souffle de Maradi