Adaptation de la stratégie sécuritaire face à la menace terroriste

Conformément aux instructions du président de la République, Abdourahame TIANI, les membres du gouvernement passent en revue le bilan annuel des actions de leur département ministériel devant la presse nationale.

Le premier à se plier à cet exercice est le ministre d’État en charge de la défense nationale, le général d’armée Salifou Mody.

D’emblée il a affirmé que face à la menace djihadiste, le Niger a adopté une restructuration de sa stratégie sécuritaire. Résultat, la situation sécuritaire est sous contrôle.

Dans cet entretien diffusé sur la Radiotélévision du Niger (RTN) , le général d’armée Salifou Mody , ministre d’Etat en charge de la Défense nationale a fait l’état des lieux des dispositifs déployés dans le pays pour assurer la sécurité, combattre le terrorisme et défendre l’intégrité du territoire national..

Ainsi, les actions multiformes engagées face à ces défis sécuritaires et les nouvelles approches engagées par le Niger contre le terrorisme, semblent porter des fruits.

Traqués dans leurs retranchements, les forces du mal sont obligées de faire des actions d’éclat pour satisfaire les exigences de leur commanditaire.

Aujourd’hui, pour le ministre, la situation sécuritaire est sous contrôle.

Selon le Ministre de la Défense,« plus de 23 000 hommes sont quotidiennement déployés sur le terrain, dans différentes opérations nationales ». Ils ont pour mission principale de garantir la sécurité et la quiétude des populations. Ces soldats joue le rôle de gendarme sur les routes, protègent les sites stratégiques et sécurisent des infrastructures sensibles à l’image du pipeline de 1 265 kilomètres souvent ciblé par les terroristes.

‘’La situation sécuritaire du pays est calme et sous contrôle’’

Le Ministre d’Etat de la défense nationale, le général d’armée Salifou Mody a déclaré que ‘’la situation sécuritaire du pays est calme et sous contrôle’’.

Dans son intervention, le Ministre Salifou Mody a d’abord rappelé le rôle régalien de son département ministériel consistant à ‘’défendre l’intégrité du territoire et à protéger les institutions de la République contre toute menace de l’intérieur comme de l’extérieur’’.

Pour ce faire, le Ministère a mis en œuvre ‘’un certain nombre de plans, et surtout une politique pour assurer cette lourde responsabilité’, car cette entité a ‘’un rôle d’organisation de l’Etat dans son entièreté pour faire face à toute éventualité’’.

Depuis les évènements du 26 juillet 2023, le Niger a décidé de prendre en main ‘’la défense de son territoire et de son pays’’, impliquant ainsi de ‘’lourdes responsabilités et de lourdes charges pour les forces armées nigériennes et la gendarmerie qui sont les deux bras armés du Ministère de la défense nationale’’.

‘’Nos compatriotes doivent se rassurer parce que ces forces sont sur le terrain et sont entrain d’assurer la mission de défense et de sécurité de notre vaste territoire’’, précisant qu’il y a quotidiennement et en permanence ‘’23.000 hommes sur le terrain et engagés dans différentes opérations nationales’’.

Dans la mise en œuvre de différents plans ou stratégie nationale dans le domaine, le premier responsable de la sécurité du pays d’indiquer que ‘’ces personnels qui assurent cette sécurité sont dans une relative autonomie reposant sur une décentralisation des responsabilités du commandement des zones d’opération et plus haut il y a eu une centralisation, une coordination de l’ensembles de forces de défense et de sécurité dans la mise en œuvre de cette stratégie avec les moyens mis à leur disposition pour pouvoir faire leur travail’’, a indiqué une dépêche de l’agence nigérienne de presse.

‘’Nos compatriotes doivent être rassurés que tout est mis en œuvre pour que leur tranquillité et leur quiétude soient assurées à ce niveau’’ a-t-il rassuré.

Selon toujours le Ministre d’Etat de la défense nationale, la stratégie nationale en matière de défense de notre pays repose sur un certain nombre de reformes et une réorganisation de nos dispositifs, parce que ‘’la plus grosse erreur, c’est de confier sa sécurité à un autre, particulièrement à un autre pays’’.

Pour cela, ‘’après la repise en main de notre souveraineté sécuritaire, nous avons d’abord cherché à élaguer tout ce qui pouvait encore entraver la marche de notre système de sécurité et ensuite mettre en place des moyens et des dispositions nous permettant d’assurer cette souveraineté sécuritaire’’ a expliqué le général d’armée Salifou Mody.

Évoquant la lenteur de la réaction des FDS en cas d’attaque, constatée par les populations, le Ministre Mody a expliqué cette lenteur par l’étendue du territoire, l’effectif des FDS et l’enclavement de certaines zones (manque de routes), tout en appelant les nigériens à ‘’comprendre que les FDS ne peuvent pas être derrière chaque village’’, relevant que le Niger compte à peu prêt 32.000 villages administratifs, sans compter les groupements nomades.

‘’Vous imaginez l’effectif que nous devons mobiliser en cas d’attaques dans tous ces villages’’ s’est-il interrogé, avant de faire remarquer que pour palier à tout cela, la stratégie préconise ‘’une responsabilisation des communautés, une autonomisation des chefs régionaux et une centralisation au plus haut niveau de la hiérarchie de l’ensemble des FDS, pour que l’information puisse passer rapidement auprès de ceux qui sont sur le terrain’’.

Pour optimiser le fonctionnement de l’armée, les autorités ont élargi l’autonomie des chefs d’état-major responsables des zones d’opération. Selon Salifou Mody, ces chefs militaires ont désormais plus de responsabilités que par le passé. Par ailleurs, la nouvelle stratégie sécuritaire intègre fortement la dimension renseignement. Ce volet n’est plus uniquement animé par des hommes en uniforme, mais ils sont appuyés par des « compatriotes et patriotes volontaires » qui participe à l’efficacité du système de renseignement et à l’orientation des forces de défense et de sécurité. Cette mission est rendue possible par un centre intégré de coordination et la décentralisation du commandement.

Le Niger a opté pour la modernisation de son armée. Entre formation spécialisée, montée en puissance des capacités aériennes, développement de technologies locales, l’armée nigérienne est en pleine ascension. Selon le général Salifou Mody, le pays a résolument décidé de moderniser l’outil de défense et de développer une industrie militaire nationale.

Domol leydi

Pour soutenir les actions des forces de défense et de sécurité, les autorités nigériennes ont décidé de créer des organisations territoriales d’autodéfense dénommées « Domol Leydi « . Comme c’est le cas avec les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) au Burkina Faso, ces organisations territoriales d’autodéfense vont participer à la lutte contre le terrorisme. Après le recensement, ces auxiliaires de l’armée vont apprendre à manier les armes et seront imprégnés de la stratégie de lutte.

La création des organisations d’autodéfense dans chaque région s’inscrit dans la nouvelle stratégie sécuritaire. L’objectif est d’impliquer les populations civiles dans un cadre de mobilisation générale.

Puissance militaire en Afrique

Selon le classement publié en janvier 2026 par Global Fire Power , l’armée nigérienne est la 5e armée la plus puissante de l’Afrique de l’Ouest. Elle se classe dans un top 5 dominé par le Nigéria, le Mali, la Côte d’Ivoire et le Ghana. C’est le signe d’une montée en puissance dans un contexte de lutte antiterroriste marquée par le renforcement de capacité du personnel et de nouvelles acquisitions d’équipements militaires.

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