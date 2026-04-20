Le Togo Réaffirme sa Solidarité envers les Pays du Sahel : Un Discours du Ministre des Affaires Étrangères…

Dans un contexte global marqué par l’insécurité et le terrorisme, le ministre des Affaires étrangères du Togo a récemment pris la parole pour réaffirmer la position de son pays vis-à-vis des nations du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Son discours a mis en exergue les préoccupations sécuritaires croissantes dans la région tout en soulignant l’engagement du Togo à soutenir ses voisins.

La région du Sahel est confrontée à des défis majeurs, incluant le terrorisme et le dérèglement sécuritaire. Le ministre a évoqué ces incertitudes lors de son intervention, en déclarant : « Nous avons ces incertitudes qui sont essentiellement liées au terrorisme et à l’insécurité dans notre région. »

Cette déclaration a mis en lumière la gravité de la situation qui affecte l’ensemble de la communauté ouest-africaine.

Le ministre a répondu aux interrogations soulevées par de nombreux observateurs : « Pourquoi le Togo ? Pourquoi le Togo a-t-il une stratégie pour le Sahel ? Qu’est-ce que vise le Togo ? » Sa réponse a été claire et sans ambiguïté : « La position du Togo est claire. Le Togo est et sera toujours du côté des frères et sœurs des pays du Sahel. » Cette déclaration réaffirme l’engagement du gouvernement togolais à coopérer avec ses voisins dans un esprit de solidarité.

Le ministre a insisté sur le fait que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont bien plus que de simples partenaires ; ils sont des membres à part entière de la famille ouest-africaine. Cela reflète la vision du président du Conseil, qui soutient une approche inclusive face aux défis communs de la région.

Une phrase marquante du discours fut : « Nous persistons dans notre volonté de bâtir des ponts là où d’autres érigent des murs. » Cette métaphore souligne la détermination du Togo à promouvoir la paix et la collaboration au Sahel, affirmant que la durabilité de la paix nécessite l’inclusion de tous les acteurs concernés.

Enfin, le ministre a présenté la nouvelle stratégie du Togo pour le Sahel comme une « main tendue et un cadre de collaboration formel. » Cela témoigne d’une volonté d’établir des partenariats solides, basés sur la confiance et la coopération, pour affronter collectivement les défis sécuritaires qui menacent la région.

Le discours du ministre des Affaires étrangères du Togo a retenti comme un appel à l’unité et à la solidarité entre les pays du Sahel. L’objectif commun est de bâtir un avenir plus sûr et prometteur pour la région, renforçant ainsi les liens entre les nations d’Afrique de l’Ouest.

Tamtaminfo News.