NIGER le besoin d’une CATHARSIS SOCIALE pour la MOBILISATION GÉNÉRALE

Si nos Frères Maliens ont réussi leur exercice du type ” vérité et Réconciliation “, malgré des limites encore à corriger, nous pouvons et devions pouvoir trouver notre voie pour SUSCITER une CATHARSIS SOCIALE destinée à DENSIFIER la MOBILISATION GÉNÉRALE.

Nos Frères malienne n’ont pas hésité à opter pour une démarche inclusive au sens noble du terme, pour convoquer des ASSISES de la RÉCONCILIATION, sanctionnées par l’élaboration et l’adoption d’une CHARTE dite de la RÉCONCILIATION.

Sans être un Expert en psychosociologie, on peut noter que les Populations nigériennes sont peu extraverties en ce qui concerne leurs sentiments, relativement à des faits sociopolitiques. Elles ne sont pas dans l’ostentatoire sans cause valable. Elles ont su développer des Réflexes d’auto-conservation ,du fait d’une politique de bâillonnement des Manifestations de Rue ( 13 années).

Par exemple la JUNTE Française et ses Affidés locaux ont découvert avec étonnement l’ampleur du sentiment anti politique Française, suite à l’avènement du CNSP. Des que les conditions de l’expression du sentiment populaire ont été réunies , comme un geyser volcanique, l’on a assisté à une déferlante historique de mouvements populaires pour exiger le depart des Forces étrangères installées au Niger.

Le Président Abdourahmane TIANI à la clôture des Assises Nationales avait lancé un Appel au pardon, à l’oubli qui avait suscité chez certains Concitoyens, des Commentaires mitigés . Puis il y a eu les initiatives de sensibilisation sur les Enjeux du maintien de la Cohésion sociale.

Devant la précision et l’intensification de Menaces existentielles contre notre pays, le CNSP a mis en place des conditions d’une mobilisation Générale pour la Défense de la Patrie.

L’objectif visé à travers cette Réflexion-Contribution , c’est d’attirer l’attention sur la POSSIBILITÉ de DENSIFIER la MOBILISATION GÉNÉRALE , en EXPLORANT les VOIES et MOYENS pour UNE CATHARSIE SOCIALE sur le PARDON, L’OUBLI et la JUSTICE SOCIALE.

Plus que la cohésion Nationale, IL NOUS FAUT DENSIFIER L’UNION NATIONALE SACRÉE pour EMPÊCHER les ENNEMIS de NOUS INFILTRER.

Mieux que la mise en place de Volontaires de Défense de la Patrie, nous créerons les conditions pour DISPOSER à terme comme en Iran ” de ” GARDIENS de la REFONDATION ” .

Nous devrions et nous pouvons comme nos Frères maliens , trouver par une Démarche endogène, notre propre voie pour susciter cette CATHARSIS SOCIALE VÉRITABLEMENT INCLUSIVE sur le PARDON, L’OUBLI et la JUSTICE SOCIALE.

Par Elhadj MAIGA Alzouma

