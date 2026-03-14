Adrodev Niger condamne l’attaque lâche de tahoua et exhorte les fds à exterminer les terroristes

La base aérienne 401 de tahoua a été victime d’une attaque terroriste. Celle ci a été matée et les terroristes neutralisés.

L’association droit et développement adrodev Niger, l’une des organisations de la société civile, très active dans la défense des idéaux de la refondation a publié un communiqué de presse pour apporter son soutien aux fds et condamné cet acte barbare.

Ainsi, adrodev rappelle qu'” il y a de cela un mois, le Président de la République, Chef de l’État, le Général d’Armée Abdourahame TIANI disait au cours d’une interview à la radio télévision du Niger, que : “L’attaque de l’aéroport de Niamey est inscrite dans un agenda de déstabilisation maladive. Le Président Macron a pris un engagement qu’il fera tout avant la fin de son mandat, pour renverser le régime nigérien qui a osé choisir la voie de son indépendance, la voie de la souveraineté, la voie de la bonne gouvernance, la voie à l’autosuffisance alimentaire.

La lutte contre le terrorisme’ que nous menons actuellement, est un combat à nous imposé par Macron avec l’accompagnement de certains chefs d’états laquais de la sous région”.

Le chef de l’état ajoutait que nous ne sommes pas naïfs, les attaques terroristes vont continuer.

C’est donc cet agenda macabre concocté par les officines tordues de l’Elysée qui se poursuit, puisque indique adrodev Niger :

“Après l’échec de l’action de déstabilisation à Niamey, c’est aujourd’hui, la base aérienne 401 située à l’aéroport de Tahoua qui a été victime d’une attaque terroriste. Une attaque vaillamment repoussée”.

L’association droit et développement adrodev Niger condamne vigoureusement cette énième attaque mesquine et perfide. Nous condamnons avec véhémence cette lâcheté d’une France aux abois et des mercenaires sans foi ni loi qui ècument notre sous région.

Nous condamnons énergiquement cet acte barbare qui nous interpelle tous. Et qui nous invite à la défense de la patrie.

La défense de notre patrie, la défense de nos vies et de nos biens nous incombe à tous, hommes, femmes, vieillards et enfants.

C’est dire, pour adrodev Niger, tout comme pour la majorité des nigériens, on ne peut plus admettre que des soi-disant musulmans commettent une telle forfaiture en plein mois sacré de Ramadan. Un mois de dévotion où les guerres sont prohibées.”

Adrodev Niger remet en doute ce vocable noble de jihadiste collé à des voyous par la propagande occidentale.

“Ces mercenaires misérables et hypocrites, faut il le rappeler, ne sont pas des musulmans. Ils sont des mécréants de la pire espèce, des voyous et des délinquants qui doivent être châtiés et neutralisés.

Ils ne méritent aucune pitié, aucune compassion, ni aucun regard bienveillant. Ils doivent être traités sans ménagement.”

Louant au passage, l’accueil froid réservé aux forces du mal, Adrodev Niger salue l’engagement , la bravoure, la détermination et le professionnalisme des fds qui, en un temps record, ont neutralisé les assaillants, qui étaient venus à motos pour accomplir leur sale besogne.

Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés et une paix durable dans notre pays.

Nous remercions la grâce d’Allah soubhanahou wa taala, qui a permis aux fds d’envoyer en enfer, la majorité de ses assaillants. Les 5 survivants ont été arrêtés et répondront de leurs forfaitures”.

L’association droit et développement adrodev Niger indique aussi que” l’ennemi a été détruit en profondeur. L’ennemi a été vaincu, mais le combat continu.

L’opinion publique doit savoir que tout comme à Niamey en janvier dernier, les assaillants armés, étaient venus à motos, pour faire irruption à la base aérienne 401 de Tahoua, afin de détruire les infrastructures et surprendre les fds. Leurs objectifs étaient la destruction, ils ont récolté ce qu’ils voulaient semer.”

Parlant de la mobilisation générale décrétée par les autorités compétentes, adrodev Niger reconnaît que celle ci et le savoir-faire des fds ont permis la neutralisation de la plupart des terroristes.

Adrodev Niger souligne avec force, qu’en cette ère de mobilisation générale, chaque nigérien doit être une sentinelle de la refondation. Il doit être constamment en état de veille et en état d’alerte maximum.

C’est pourquoi, l’association droit et développement adrodev Niger, lance un appel pressant à toute la population nigerienne pour ne pas baisser la garde, et à dénoncer tout cas suspect ou étranger, qui peut nuire à la sécurité au niveau des autorités compétentes.

Nous rappelons aux uns et aux autres, que des numéros verts sont à la disposition de la population nigerienne pour la dénonciation afin de permettre aux FDS de réagir promptement et mettre hors d’état de nuire tout cas suspect”.

L’attaque de Tahoua après celle de Niamey, nous enseigne que la vigilance doit être de mise à chaque instant.

L’ennemi désorienté est prêt à tout pour déstabiliser notre pays. Il faut que les uns et les autres se mobilisent pour faire échec à son sinistre dessein”.

Comme l’a si bien dit le président de la république, chef de l’état, le général d’armée Abdourahame tiani : ” nous avons repris la liberté d’action. Nous devons garder cette liberté d’action pour notre dignité, notre souveraineté et notre prospérité.

Chers frères et soeurs, la lutte sera longue. La lutte sera âpre, mais grâce à Dieu nous vaincrons”.

En conclusion, Adrodev Niger invite enfin l’ensemble du peuple nigérien à répondre à l’appel patriotique du Président de la république, chef de l’état, le général d’armée Abdourahame tiani pour défendre notre patrie.

Le Niger est notre bien le plus précieux, il mérite tous les sacrifices.

C’est tout dire.