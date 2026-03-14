Coopération : la Banque mondiale accorde 140 milliards de FCFA au Niger pour soutenir les PME

La Banque mondiale a approuvé un don de 250 millions de dollars, soit environ 140 milliards de FCFA, en faveur du Niger, selon un communiqué publié jeudi 12 mars sur son site. Le financement, octroyé via l’Association internationale de développement (IDA), vise à renforcer le secteur financier et à élargir l’accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises.

Le projet cible 7 500 entreprises, avec une attention particulière aux sociétés dirigées par des femmes. Il devrait contribuer à créer ou maintenir 58 000 emplois à travers le pays.

Selon la Banque mondiale, le secteur bancaire nigérien souffre de pénuries de liquidités dans plusieurs banques et institutions de microfinance, limitant leur capacité à financer les PME. « Ce projet vise à restaurer la confiance et à créer des opportunités pour les entrepreneurs nigériens », a déclaré Johan Mistiaen, représentant de la Banque mondiale au Niger.