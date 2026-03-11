Attaque terroriste contre la base aérienne 401 de Tahoua : Les assaillants envoyés en enfer

La base aérienne 401 située à l’aéroport de Tahoua a été victime d’une ne attaque terroriste tôt ce matin. Les assaillants venus à motos ont été cueillis à froid par les forces de défense et de sécurité.

La majorité se trouve déjà en enfer et 5 survivants ont été arrêtés.

Selon une dépêche de l’agence nigerienne de presse, le Gouverneur de la Région de Tahoua Colonel-Major Souleymane Amadou Moussa, accompagné par les Responsables régionaux des FDS et des Conseillers Consultatifs de la Refondation, s’est rendu, ce lundi 09 mars 2026, à la base aérienne 401 de l’aéroport de Tahoua.

Les autorités compétentes ont effectué ce déplacement pour constater l’étendue des dégâts et apporter leurs soutiens fermés aux fds qui, grâce à leur professionnalisme ont détruit l’ennemi en profondeur.

Le bilan de cette attaque fait d’état de blessés légers, côté ami, et plusieurs morts et l’arrestation de 5 suspects, côté ennemi, avec le concours de la population. Il a été trouvé sur eux une importante quantité de devises et d’autres matériels.

Tout comme à Niamey en janvier dernier, les assaillants armés, étaient venus à motos, pour faire irruption à la base aérienne 401 de Tahoua, afin de détruire les infrastructures et surprendre les fds.

La mobilisation générale aidant, les fds qui étaient en état d’alerte maximum ont promptement réagi et neutralisé la plupart des terroristes.

Ces derniers ont réussi à endommager quelques hangars de drones, des impacts et des douilles sont visibles un peu partout dans la base des drones de Tahoua, rapporte l’ANP.

Sur place, le Gouverneur de la Région de Tahoua et la délégation qui l’accompagne ont visité les lieux impactés, mais aussi le service de la base, puis les sentinelles, là où les assaillants ont infiltré la base, avant de se rendre à la DRPN, où sont gardés pour l’instant les 5 suspects arrêtés. Ils ont tenu à féliciter les FDS pour leur professionnalisme.

À l’issue de cette visite, le Gouverneur de la Région de Tahoua a déclaré que cette visite a pour objectif de constater ce qui s’est passé. Selon lui, il y a eu une attaque au niveau de la base 401 de Tahoua suite à laquelle quelques matériels ont été bassement endommagés, la riposte énergique des forces de défense et de sécurité ayant contraint l’ennemi à vite se replier. Néanmoins, les FDS ont réussi à neutraliser plusieurs assaillants et capturés cinq autres.

Au nom des plus Hautes Autorités du pays, le Gouverneur Souleymane Amadou Moussa a adressé des félicitations à tous les éléments des FDS qui ont eu cette prompte réaction. Actuellement, selon le Gouverneur de Tahoua, la situation est sous contrôle. Il a tenu à rassurer l’opinion nationale et internationale que la population vaque normalement à ses préoccupations, l’aéroport est ouvert et sécurisé, et toutes les activités aéroportuaires se déroulent normalement.

À l’endroit de la population, le Gouverneur de Tahoua a retiré son appel, en cette ère de mobilisation, pour que chaque habitant de la région de Tahoua soit une sentinelle de la refondation.

Le Gouverneur Souleymane a également lancé un appel pressant à la population de ne baisser la garde, à dénoncer tout cas suspect ou étranger au niveau de la région, qui peut nuire à la sécurité. Il a informé que des numéros verts sont à la disposition de la population pour la dénonciation afin de permettre aux FDS de réagir promptement et mettre hors d’état de nuire les assaillants qui veulent déstabiliser la région et le pays.

Le ratissage continu. Une enquête a été ouverte.

L’attaque de Tahoua après celle de Niamey nous enseigne que la vigilance doit être de mise.

L’ennemi désorienté est prêt à tout pour déstabiliser notre pays. Il faut que les uns et les autres se mobilisent pour faire échec à leur sinistre dessein

Tam tam info news