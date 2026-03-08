Adrodev Niger exhorte les autorités nigériennes à poursuivre la résiliation des contrats de ceux qui ne respectent pas le cahier des charges

L’association droit et développement adrodev Niger s’est prononcée sur la résiliation des contrats des trois sociétés minières qui n’ont pas respecté les clauses du contrat qui les liait à l’état du Niger et sur la grande opération de déstockage des produits vivriers de l’OPVN qui ont mis sur le marché à des prix réduits pour permettre à la population nigérienne de finir le mois sacré de ramadan dans les meilleures conditions.

Ainsi, pour adrodev Niger, le Conseil des ministres presidé par le Président de la République , Chef de l’Etat, le General d’Armée Abdourahamane Tiani a adopté, lors de sa session du mardi 3 mars 2026, trois décrets portant résiliation des conventions d’établissement des sociétés COMINI SARL, AFRIOR SA et ECOMINE SA, toutes des sociétés d’affinage d’or dans le pays.

Cette résiliation, souligne – t-elle , “est une excellente nouvelle pour notre nation et son peuple.

Elle intervient dans un moment crucial où le Niger exerce pleinement sa souveraineté sur toutes ses richesses minières et la résiliation signifie que désormais, le passe droit n’a plus de cité dans ce pays.

Adrodev Niger, rappelle que, la première résiliation porte sur la Convention d’établissement entre la République du Niger et la Compagnie des Mines du Niger (COMINI SARL) pour l’installation et l’exploitation d’une Usine d’affinage d’or à Niamey, approuvée par décret n° 2019-331/PRN/MM du 26 juin 2019.

La seconde sur la Convention d’établissement entre la République du Niger et la société AFRIOR SA pour l’installation et l’exploitation d’une chaîne d’affinage d’or, approuvée par décret n° 2017-834/PRN/MM du 27 octobre 2017.

Et la troisième sur la Convention d’établissement entre la République du Niger et la société ECOMINE SA pour l’installation et l’exploitation d’une Usine d’affinage d’or à Niamey, approuvée par décret n° 2020-762/PRN/MM du 09 octobre 2020.

L’association droit et développement adrodev Niger a aussi rappelé que d’après le compte rendu du conseil des ministres, qu’aux termes de ces trois (3) Conventions, les sociétés COMINI SARL, AFRIOR SA et ECOMINE SA se sont engagées, chacune en ce qui la concerne, entre autres à contribuer au financement des plans de développement local ; à employer en priorité le personnel nigérien, à respecter les normes environnementales en vigueur; à contribuer à la promotion minière ; à payer toutes les taxes et impôts prévus, et à fournir au Ministère des Mines, à la fin de chaque exercice comptable, un rapport technique et financier annuel.

Cependant, « Depuis 2023, les engagements ci-dessus énumérés n’ont pas été honorés par ces sociétés. C’est pourquoi, des mises en demeure ont été adressées à chacune de ces trois (3) sociétés, le 17 février 2025 et le 23 juillet 2025.

Seule, « la Société ECOMINE SA a, après la deuxième mise en demeure, donné une suite partielle assimilable à une inexécution ouvrant droit à la résiliation.

En ce qui concerne les deux autres sociétés, à savoir COMINI SARL et AFRIOR SA, le retrait des titres miniers pour la première et le non-respect de la réglementation minière applicable pour la seconde entrainent la déchéance de l’engagement. ».

Dans ces conditions et conformément aux dispositions pertinentes du Code minier et de ces Conventions, l’Etat a décidé de la résiliation des conventions d’établissement le liant à ces trois (3) sociétés.

Cette pratique de signer des contrats alléchants avec en arrière plan, la volonté de gruger l’état avait cours dans l’ancien régime. C’est pourquoi, l’association droit et développement adrodev Niger a indiqué que “lors du règne de la renaissance, trop de permis miniers de complaisance ont été accordés pèle mêle à des parents , amis et connaissances et à structures dont la compétence en la matière est parfois douteuse. Aujourd’hui, à l’heure de la pleine souveraineté, il est normal que l’état mette de l’ordre dans ce secteur si stratégique”.

Adrodev Niger salue cette fermeté et exhorte le gouvernement à continuer sur cette lancée pour mettre de l’ordre dans tous les secteurs.

Sur tout un autre plan, l’association droit et développement adrodev Niger se félicite de cette grande opération de déstockage des vivres de l’Office des produits vivriers du Niger, opvn.

En effet, mettre à la disposition du vaillant peuple nigérien des produits de grande consommation courante pendant ce mois béni de Ramadan est une action hautement salutaire et qui prouve encore une fois de plus le souci constant du Président de la République, chef de l’état, le général d’armée Abdourahame tiani, pour le bien être de l’homme nigérien.

Adrodev Niger l’ a soulignée pour mieux l’apprécier, “ces produits vivriers seront mises au profit de la population à des prix subventionnés, afin d’alléger le fardeau des ménages vulnérables durant le Ramadan.

Comme nous le savons tous, cette action s’inscrit dans le cadre du Programme de la Refondation de la République (PRR), notamment à travers son Axe 4 intitulé « Accélération des Réformes Sociales », qui prévoit la mise en place d’un système de protection sociale dynamique et adapté aux situations de vulnérabilité.

Les produits sont cédés à des prix promotionnels : 13 000 FCFA le sac de 100 kg de céréales sèches (mil, sorgho, maïs), 9 000 FCFA le sac de 25 kg de riz, 12 500 FCFA le sac de 25 kg de sucre granulé, 22 500 FCFA le carton de 25 kg de sucre et 18 000 FCFA le carton de 20 kg, soit 900 FCFA le paquet”.

Adrodev Niger estime que cette opération constitue un soutien salutaire pour les ménages vulnérables.

Adrodev Niger réitère encore une fois de plus son soutien inconditionnel au président de la république, chef de l’état, le général d’armée Abdourahame TIANI, qui, depuis le 26 juillet 2023, se bat quotidiennement pour la grandeur du Niger et le grand bonheur du peuple nigérien.

En conclusion, l’association droit et développement adrodev Niger adresse ses vifs remerciements au président tiani en déclarant : Mun gode shugaban kasa. Yabon goni ya zama dole, autrement dit, merci Monsieur le président, reconnaître le mérite est une vertu.

Par Harouna S. (Analyste et Contributeur