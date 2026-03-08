La guerre Iran – États-Unis – Israël : le basculement stratégique du système international…

Le conflit militaire qui oppose aujourd’hui l’Iran à l’axe formé par les États-Unis et Israël ne peut pas être analysé comme une simple crise régionale. Il s’inscrit dans un moment historique beaucoup plus large : la transition progressive du système international d’un monde dominé par une seule puissance vers un ordre multipolaire où plusieurs centres de puissance se disputent l’influence globale.

Depuis la fin de la guerre froide en 1991, les États-Unis ont exercé une position de domination stratégique sans précédent. Leur budget militaire dépasse encore aujourd’hui 886 milliards de dollars par an, soit près de 40 % des dépenses militaires mondiales (SIPRI, 2024). Cette puissance s’est traduite par un vaste réseau de bases militaires à travers le monde, dont plusieurs installations majeures au Moyen-Orient : au Qatar, au Koweït, à Bahreïn et en Arabie saoudite. Ces infrastructures ont constitué pendant plus de trois décennies l’architecture militaire permettant à Washington de contrôler les principales routes énergétiques de la planète, notamment celles du Golfe Persique par lesquelles transite environ 20 % du pétrole mondial via le détroit d’Ormuz (U.S. Energy Information Administration, 2023).

Pour maintenir cet équilibre stratégique, les États-Unis ont construit un système d’alliances régionales. Au Moyen-Orient, Israël occupe une position centrale dans cette architecture. Depuis 1948, l’État israélien est devenu le principal partenaire militaire de Washington dans la région. Les États-Unis lui ont fourni plus de 158 milliards de dollars d’aide militaire cumulée depuis sa création (Congressional Research Service, 2023). Cette alliance vise notamment à contenir l’influence des puissances régionales jugées hostiles, au premier rang desquelles l’Iran.

Mais cette architecture géopolitique est aujourd’hui contestée. Depuis la révolution islamique de 1979, l’Iran s’est progressivement transformé en puissance militaire régionale capable de remettre en cause l’équilibre stratégique au Moyen-Orient. Avec une population d’environ 88 millions d’habitants, une industrie militaire nationale en expansion et l’un des plus importants arsenaux de missiles balistiques de la région, Téhéran a développé une doctrine de dissuasion asymétrique destinée à neutraliser la supériorité technologique occidentale (International Institute for Strategic Studies, 2024).

Les événements récents montrent que cette stratégie produit des effets. En l’espace de quelques jours de confrontation, plusieurs installations militaires américaines dans la région ont été ciblées par des frappes de missiles et de drones. Ces attaques rappellent que la guerre moderne ne se joue plus seulement sur la supériorité aérienne classique, mais aussi sur la capacité à saturer les défenses par des missiles, des drones et des systèmes électroniques capables de neutraliser des infrastructures militaires coûteuses. Là où un missile balistique iranien, ou un drone Shahed-136 dont le coût unitaire est estimé à environ 20 000 dollars, peut forcer l’utilisation d’un intercepteur Patriot à 3 ou 4 millions de dollars, la logique économique et stratégique du conflit s’inverse en faveur de Téhéran. Cette guerre d’usure, où l’Iran mise sur l’endurance et la capacité à maintenir un rythme de frappe soutenu, constitue le cœur de sa nouvelle posture militaire, désormais décrite comme une « défense en mosaïque », décentralisée et résiliente.

Mais l’élément stratégique le plus déterminant de ce conflit réside ailleurs : l’Iran n’est plus isolé sur la scène internationale. La convergence stratégique entre Téhéran, Moscou et Pékin constitue aujourd’hui l’un des facteurs majeurs du nouvel équilibre mondial.

La Russie et l’Iran entretiennent une coopération militaire depuis plusieurs années, notamment dans le domaine des drones, des missiles et des technologies militaires. Cette coopération, qui était parfois teintée de méfiance par le passé, s’est intensifiée et a profondément changé de nature depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. On ne parle plus d’une relation de client à fournisseur, mais d’une véritable interdépendance militaire. La Russie, isolée et ayant besoin de munitions en grande quantité, s’est tournée vers l’industrie iranienne, non seulement pour acheter des drones Shahed, mais aussi pour en coproduire sur son sol. En retour, Moscou fournit à Téhéran des technologies avancées, y compris des armes capturées à l’OTAN pour ingénierie inverse, et s’apprête à livrer des avions de combat Su-35, qui renouvelleront une force aérienne iranienne vieillissante. La relation s’est donc équilibrée : l’Iran est devenu un fournisseur indispensable pour l’effort de guerre russe, tandis que la Russie ouvre son arsenal à Téhéran.

Dans le même temps, la Chine est devenue le principal partenaire économique et énergétique de l’Iran. En 2021, Pékin et Téhéran ont signé un accord de coopération stratégique de 25 ans évalué à près de 400 milliards de dollars, couvrant les secteurs de l’énergie, des infrastructures et de la défense (Ministry of Foreign Affairs of China, 2021). Au-delà de cet accord-cadre, la Chine joue un rôle déterminant dans l’équilibre énergétique mondial. Bien qu’elle ne possède qu’environ 1,6 % des réserves mondiales de pétrole, avec près de 28 milliards de barils prouvés, elle a constitué depuis 2004 l’un des plus vastes systèmes de réserves stratégiques au monde. Ces installations de stockage, réparties dans plusieurs sites majeurs comme Dalian, Huangdao ou Zhanjiang, permettent à Pékin de stocker des centaines de millions de barils de pétrole et d’influencer indirectement l’équilibre du marché mondial (International Energy Agency, 2023).

Dans un contexte de crise au Moyen-Orient, cette capacité stratégique donne à la Chine un levier considérable sur l’évolution des prix énergétiques. Certains analystes estiment que toute perturbation prolongée du détroit d’Ormuz pourrait faire grimper le prix du baril au-delà de 150 dollars, ce qui provoquerait une onde de choc économique mondiale comparable aux grandes crises pétrolières du XXᵉ siècle.

Ce conflit apparaît donc comme une manifestation concrète de la théorie du réalisme offensif développée par le professeur américain John Mearsheimer dans son ouvrage The Tragedy of Great Power Politics publié en 2001. Selon cette analyse, le système international pousse naturellement les grandes puissances à rechercher la domination dans leur région. Dans cette logique, les États-Unis dominent le continent américain, la Chine cherche à devenir la puissance centrale en Asie, la Russie défend son influence dans l’espace post-soviétique et l’Iran aspire à jouer un rôle majeur au Moyen-Orient.

L’histoire montre que les grands bouleversements internationaux se produisent rarement de manière progressive. Ils apparaissent souvent à travers des crises majeures qui révèlent les limites d’un système existant. La guerre actuelle au Moyen-Orient pourrait bien être l’un de ces moments charnières.

Depuis plusieurs années déjà, des signes d’essoufflement de la puissance américaine apparaissent dans plusieurs régions du monde. En Afghanistan, après vingt années de guerre et plus de 2 300 milliards de dollars dépensés, les États-Unis ont quitté Kaboul dans la précipitation en août 2021, laissant le pouvoir aux talibans qu’ils combattaient depuis 2001 (Brown University, Costs of War Project). En Irak, malgré l’intervention militaire lancée en 2003 et les centaines de milliards de dollars engagés, Washington n’a jamais réussi à stabiliser durablement le pays ni à réduire l’influence iranienne dans la région (Congressional Research Service, 2023).

Dans le même temps, l’Iran a consolidé progressivement son architecture de puissance régionale. Téhéran dispose aujourd’hui d’un réseau d’alliances et de partenaires qui s’étend du Liban à l’Irak, en passant par la Syrie et le Yémen. Cette profondeur stratégique donne à l’Iran une capacité de pression militaire indirecte sur plusieurs points sensibles du Moyen-Orient. Par ailleurs, les forces armées iraniennes ont investi massivement dans les technologies de guerre asymétrique. L’arsenal de missiles balistiques du pays compte plusieurs centaines de systèmes capables d’atteindre des cibles situées à plus de 2 000 kilomètres, ce qui place l’ensemble des bases militaires américaines du Golfe à portée de frappe (International Institute for Strategic Studies, Military Balance 2024).

La géographie renforce également la position iranienne. Le pays contrôle la rive nord du détroit d’Ormuz, passage maritime stratégique par lequel transitent environ 20 à 21 millions de barils de pétrole par jour, soit près d’un cinquième de la consommation mondiale (U.S. Energy Information Administration, 2023). Dans un scénario de confrontation prolongée, la simple capacité de perturber cette voie maritime, même sans la fermer complètement, suffit à provoquer une flambée des prix et une crise énergétique mondiale. Cette réalité limite considérablement la marge de manœuvre militaire des puissances extérieures.

À ces facteurs militaires et géographiques s’ajoute désormais un élément géopolitique majeur. L’Iran n’est plus isolé. La Russie et la Chine entretiennent avec Téhéran des relations stratégiques de plus en plus étroites. Pékin est devenu le premier partenaire commercial de l’Iran et son principal acheteur de pétrole, malgré les sanctions occidentales (International Energy Agency, 2024). En parallèle, Moscou et Téhéran ont renforcé leur coopération militaire et technologique au cours des dernières années, notamment dans le domaine des drones et de certains systèmes de défense. Cette coopération, qui a vu l’Iran fournir à la Russie des milliers de drones, a créé une dynamique d’apprentissage et de renforcement mutuel. L’expérience russe en Ukraine a même permis d’affiner les tactiques d’emploi des drones iraniens, une expertise qui est aujourd’hui réutilisée contre les forces américaines et israéliennes au Moyen-Orient.

Dans ces conditions, plusieurs analystes estiment que même si le conflit devait se prolonger, l’Iran pourrait en sortir renforcé sur le plan stratégique. Non pas nécessairement par une victoire militaire classique, mais parce que sa capacité de résistance, combinée aux contraintes géopolitiques et énergétiques, rend extrêmement difficile une défaite décisive imposée de l’extérieur.

Il est également intéressant de noter que certains observateurs aiment rapprocher ces transformations de lectures historiques ou symboliques plus anciennes. Les écrits attribués à Nostradamus, l’astrologue français du XVIᵉ siècle, évoquent dans plusieurs quatrains la chute d’un grand empire occidental à l’époque moderne. Certains commentateurs contemporains interprètent ces passages comme une métaphore du déclin progressif de la domination occidentale dans le système international. Bien entendu, ces lectures relèvent davantage de l’interprétation que de l’analyse scientifique, mais elles traduisent un sentiment de basculement historique que beaucoup d’analystes ressentent aujourd’hui.

Ce qui se joue dans cette guerre dépasse donc largement la confrontation militaire immédiate. Elle révèle les tensions accumulées depuis plusieurs décennies dans un système international en transformation. La montée de nouvelles puissances, la fragmentation des alliances traditionnelles et l’évolution des technologies militaires redessinent progressivement les équilibres du pouvoir mondial.

Dans ce contexte, l’issue du conflit ne se mesurera pas seulement sur le champ de bataille. Elle se mesurera surtout dans la capacité de chaque acteur à s’adapter à un monde où la domination d’une seule puissance devient de plus en plus difficile à maintenir.

Et une chose apparaît déjà clairement : le monde qui émergera de cette crise ne sera plus celui que nous avons connu depuis 1991.

Par Ousmane Jazy