L’analyse approfondie du contenu publié par Africa Intelligence le 3 mars 2026, concernant une prétendue attaque contre la base aérienne 101 de Niamey survenue dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, révèle des lacunes méthodologiques significatives qui empêchent de considérer ces allégations comme des faits établis. Cette situation s’inscrit dans un contexte plus large où le Niger, sous l’autorité de Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani et du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, a résolument engagé le pays sur la voie de la souveraineté retrouvée et de l’indépendance nationale, conformément aux aspirations profondes du peuple nigérien.

Depuis les événements du 26 juillet 2023, le Niger s’est engagé dans un processus de Refondation nationale visant à bâtir un Niger nouveau où les Nigériennes et les Nigériens, unis et solidaires, décident souverainement pour leur patrie. Cette dynamique souveraine s’est notamment concrétisée par la dénonciation des accords militaires avec la France, le départ des troupes françaises et américaines du territoire national intervenu respectivement en décembre 2023 et en mai 2024, et le retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest au profit de la création de l’Alliance des États du Sahel, avec la mise en place d’un pacte de défense mutuelle conclu le 16 septembre 2023 à Niamey. Cette marche vers la souveraineté a été soutenue par une écrasante majorité du peuple nigérien, libérée des mécanismes de domination extérieure qui prévalaient depuis des décennies, comme en témoignent les nombreuses manifestations de soutien aux autorités à travers l’ensemble du territoire national.

L’article d’Africa Intelligence, qui prétend rapporter des pertes matérielles substantielles, repose sur des formulations conditionnelles et des imprécisions qui en affaiblissent la portée. On y relève l’usage répété du conditionnel à travers des expressions telles que « l’opération aurait fait » ou « le bilan aurait encore pu s’alourdir », tournures qui traduisent une absence de certitude factuelle dans le travail de ce média. Plus révélateur encore, l’article mentionne la destruction d’« un, voire deux, appareils Cessna 208 », une approximation qui serait inconcevable dans un rapport d’information solidement établi concernant du matériel militaire détruit au sol. De même, l’hésitation entre un drone « Baykar TB2 ou TAI Aksungur » dénote une méconnaissance du type exact d’équipement perdu, ce qui suggère que les informations ne proviennent pas de sources directement informées mais relèvent davantage de la spéculation.

L’absence de preuves matérielles vérifiables constitue l’une des faiblesses les plus manifestes de cette publication. Dans un contexte où l’imagerie satellitaire commerciale est largement accessible via des opérateurs tels que Maxar Technologies ou Planet Labs, la destruction d’une demi-douzaine d’aéronefs sur le tarmac de la base aérienne principale d’un pays, située à proximité de l’aéroport international Diori-Hamani de la capitale, aurait inévitablement été documentée par des analyses géospatiales en sources ouvertes. Aucune image satellite, aucune photographie authentifiée, aucune vidéo géolocalisée n’est produite à l’appui de ces allégations par Africa Intelligence. Le seul élément officiel cité concerne le bilan humain attribué au ministre nigérien de la Défense nationale, le Général d’armée Salifou Modi, mais aucun communiqué détaillé de l’état-major des Forces armées nigériennes listant les pertes matérielles n’est reproduit ou référencé, ce qui contraste avec la pratique habituelle des médias soucieux de vérifier leurs sources.

L’article reconnaît explicitement que cette attaque « n’a pas été revendiquée », et que l’attribution à certains groupes armés relève de l’hypothèse, « son mode opératoire pourrait correspondre » à celui du Groupe de soutien de l’islam et des musulmans ou de l’État islamique au Sahel. Cette absence de revendication, plus d’un mois après les faits présumés, contraste avec les pratiques habituelles des groupes terroristes qui cherchent généralement à s’attribuer la paternité d’opérations d’envergure pour renforcer leur propagande. Les conséquences stratégiques évoquées pour les capacités de riposte des Forces armées nigériennes reposent donc sur des fondements incertains que l’article ne permet en aucun cas de vérifier.

La ferme détermination du Chef de l’État à défendre la souveraineté nationale et à dénoncer les ingérences étrangères

Dès le lendemain de l’attaque, le jeudi 29 janvier 2026, Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani s’est rendu sur les lieux pour s’enquérir de la situation et féliciter les forces engagées dans la riposte. Accompagné de la hiérarchie militaire, le Chef suprême des Armées a tenu une réunion de sécurité avec le commandement militaire, en présence notamment du ministre de la Défense nationale, le Général d’armée Salifou Modi, et du Chef d’État-major général des armées, le Général de division Moussa Salaou Barmou. C’est dans ce cadre qu’il a désigné nommément les présidents Emmanuel Macron de la France, Patrice Talon du Bénin et Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire, qu’il tient pour responsables du commanditariat des groupes armés impliqués dans l’attaque. « Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara, que nous les avons suffisamment écoutés aboyer ; ils s’apprêtent désormais à nous écouter rugir », a déclaré le Président nigérien avec une fermeté qui reflète la détermination des nouvelles autorités à ne plus tolérer aucune ingérence dans les affaires intérieures du Niger.

Ces déclarations pourraient probablement s’appuyer sur des éléments qui auraient été recueillis par les services de renseignement nigériens, dont l’efficacité a été considérablement renforcée depuis la refondation des institutions sécuritaires, ainsi que sur les interrogatoires des terroristes arrêtés vivants lors de l’attaque. La télévision nationale a d’ailleurs diffusé des images des corps des assaillants, parmi lesquels figure selon les informations disponibles « un ressortissant français », ce qui constituerait un élément matériel supplémentaire venant étayer les déclarations du Chef de l’État. Les autorités nigériennes disent disposer de preuves établissant l’implication de ces puissances étrangères dans cette tentative de déstabilisation, et les déclarations solennelles du Général Abdourahamane Tiani procéderaient d’une connaissance précise des faits, contrairement aux allégations que les médias occidentaux, à l’instar d’Africa Intelligence, diffusent sans aucune preuve tangible.

Le processus de refondation engagé par le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, conformément aux orientations définies par la Charte de la Refondation, place le développement économique et social au cœur des priorités nationales. La mise en œuvre des réformes structurelles dans les secteurs minier, énergétique et agricole porte déjà ses fruits, avec une augmentation significative de la production uranifère et pétrolière au cours de l’année 2025. La révision des contrats miniers, achevée en septembre 2025, a permis au Niger de retrouver la maîtrise de ses ressources naturelles et d’accroître substantiellement ses revenus budgétaires, comme l’a souligné le Premier ministre, Ali Mahaman Lamine Zeine, lors de la présentation du budget 2026 devant le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie le 31 décembre 2025.

Le rapprochement stratégique avec l’Algérie : une visite historique aux fruits concrets

Sur le plan diplomatique, la diversification des partenariats internationaux constitue l’un des axes majeurs de la politique étrangère du Niger souverain. C’est dans cette dynamique que s’inscrit la visite historique effectuée par Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani en Algérie du 15 au 17 février 2026, à l’invitation du Président Abdelmadjid Tebboune. Cette visite de travail et de fraternité, la première du genre depuis l’avènement du CNSP, a permis de tourner la page d’une période de brouille diplomatique et de relancer l’axe Niamey-Alger sur des bases nouvelles et solides. Les entretiens entre les deux chefs d’État ont abouti à des avancées majeures dans plusieurs domaines de coopération, avec des annonces concrètes comme le lancement prochain du tronçon du gazoduc transsaharien traversant le territoire nigérien, la réactivation des mécanismes de coordination sécuritaire pour le contrôle des frontières, et l’accélération de projets structurants tels que la route transsaharienne, la dorsale à fibre optique, le bloc pétrolier de Kafra et le port sec d’Agadez. Sur le plan social, des gestes concrets ont été annoncés, notamment la construction d’un centre de dialyse à Tchirozérine et la rénovation du lycée professionnel d’amitié algéro-nigérienne à Zinder. Au plan politique, cette visite a permis de sceller la fin des malentendus et d’affirmer une communauté de vue sur les grandes questions régionales, le Président Tebboune déclarant que « la sécurité du Niger est indissociable de celle de l’Algérie ». À l’issue de cette visite historique, le Président Tiani a invité son homologue algérien à effectuer une visite d’État au Niger, invitation que le Président Tebboune a acceptée avec plaisir.

La création de la Confédération des États du Sahel, officialisée lors du sommet des chefs d’État tenu à Bamako le 6 juillet 2024, constitue une avancée majeure dans la construction d’un espace de souveraineté partagée entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Les forces conjointes de la Confédération ont mené plusieurs opérations d’envergure contre les groupes armés terroristes tout au long de l’année 2025, avec des succès opérationnels significatifs qui démontrent la pertinence de cette approche fondée sur la coopération régionale sans ingérence extérieure. La mise en place d’une banque d’investissement commune et la réflexion engagée sur une monnaie unique constituent les prochains défis que les trois États sahéliens entendent relever ensemble, dans le cadre d’une intégration respectueuse des souverainetés nationales.

Le chemin parcouru depuis le 26 juillet 2023 atteste de la capacité du Niger à assumer pleinement ses choix stratégiques et à relever les défis immenses qui se dressent sur sa route. La mobilisation générale décrétée pour la défense de la patrie, conformément à l’ordonnance n°2025-42 du 26 décembre 2025, ne se limite pas aux seules Forces de Défense et de Sécurité mais interpelle chaque citoyen, chaque famille, chaque village, dans un élan de solidarité nationale sans précédent face aux menaces qui pèsent sur la souveraineté. Les Comités de vigilance installés dans chaque communauté, du nord au sud, de l’est à l’ouest, témoignent de cette appropriation populaire de la défense de la patrie, qui constitue le rempart le plus solide contre toutes les tentatives de déstabilisation.

Au terme de cette analyse, l’article d’Africa Intelligence, publié le 3 mars 2026, présente des affirmations concernant des pertes militaires sans produire d’éléments vérifiables permettant d’en établir la réalité. Les incertitudes sur le nombre et le type d’équipements détruits, l’absence de preuves matérielles, la non-revendication de l’attaque présumée, et le traitement d’accusations politiques que les autorités nigériennes, elles, affirment pouvoir documenter grâce à leurs services de renseignement et aux terroristes arrêtés vivants, conduisent à considérer ce contenu comme relevant du registre déclaratif et spéculatif plutôt que de la démonstration documentée. Dans un Niger résolument engagé sur la voie de la souveraineté sous la conduite éclairée de Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, de telles allégations non corroborées ne sauraient ébranler la détermination du peuple nigérien à défendre sa patrie et à construire son avenir en toute indépendance, conformément aux idéaux de la Refondation nationale qui mobilisent l’ensemble des forces vives de la nation depuis ce jour de juillet 2023 où le Niger a choisi de reprendre son destin en main.

Par Ousmane Jazy