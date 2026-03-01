Impact des activités Uranifères à Arlit : le comité d’experts présente le bilan de plus de 50 ans d’exploitation au Président Tiani

L’uranium nigérien a été spolié et le Niger grugé tout au long des années d’exploitation par la France.

Tandis que Paris s’est enrichie avec ce minerais stratégique, le Niger a été volé et son environnement fortement contaminé.

Pour voir clair, les autorités compétentes ont mis en place un comité d’experts nationaux chargé de réaliser une investigation sur l’impact des activités minières, uraniferes dans la région d’ Arlit.

Le Président de la République, Chef de l’État, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a reçu, le samedi 28 février 2026 à son cabinet, le comité d’experts nationaux chargé de réaliser une investigation sur l’impact des activités minières uranifères dans la région d’Arlit, conduit par son président, le Professeur Rabani Adamou.

La délégation est composée du président du comité, du secrétaire général du ministère des Mines, du directeur général de l’IRSH, d’un professeur membre du collège des experts et d’un professeur des universités géologues, rapporte l’agence nigerienne de presse.

À leur sortie d’audience, le conseiller spécial du Président de la République, M. Abdou Moumouni Abdoul Razak, a indiqué être « venus présenter au Chef de l’État la quintessence des résultats des travaux qui ont été menés sur un peu plus d’un an et demi, afin de signifier à la nation ce que les investigations ont pu déceler dans le cadre des activités uranifères de la région d’Arlit. »

« On va dire que c’est loin d’être rose, tout ce que nous avons identifié. Nous avons souligné des problèmes majeurs qui nous ont été laissés par Orano, qui, pendant plus de 50 ans, a procédé, de façon, on va dire, cynique, à une activité qui a eu des conséquences plus que dramatiques sur notre écosystème et notre environnement », a affirmé le conseiller, précisant que : « L’étude englobe l’ensemble de l’activité, du début de 1968 jusqu’en 2025, et nous avons passé au crible tout ce qui s’était passé, notamment en termes d’interaction des activités d’extraction et de traitement des minerais d’uranium sur nos écosystèmes, sur nos matrices environnementales. »

Pour le conseiller du Président, c’était vraiment une étude complète qui a balayé l’ensemble de la durée de vie de la mine, du départ jusqu’à l’heure actuelle.

Cette rencontre s’est déroulée en présence des membres du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP).

Le Niger a été sucé par la France, l’heure de la réparation a sonné.

Tam tam info news