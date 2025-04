Halte à la diversion sur la valorisation des nos langues nationales…

Les étapes qui nous attendent sont plus importantes que celles qui nous divisent inutilement.

Le problème de la valorisation des onze langues nationales ne se pose même pas au Niger.

La problématique qui se pose, est-ce-qu’une catégorie des intellectuels nigériens, à défaut d’obtenir le boulevard qu’ils rêvaient ne chercheraient-ils pas à vouloir remettre en cause la charte nationale ?

Près de huit langues nationales sont déjà en train d’être valorisées et enseignées dans le système de l’éducation nationale et de l’enseignement au Niger.

Des recherches se poursuivrent pour mettre en œuvre, d’une part , l’enseignement des trois langues restantes et d’autre part, améliorer celles qui sont en train d’être enseignées .

Cependant, à l’instar des autres pays du monde , le choix d’une langue nationale comme langue de travail, s’impose si nous tenons à notre souveraineté socio-culturelles en général et linguistique en particulier.

Le fait de déclarer qu’une langue est nationale, n’enlève en rien le caractère national aux autres langues nationales, parlées du Niger. Le débat est sans objet.

En outre , l’enseignement des huit langues nationales dans le système scolaire nigérien n’enlève en rien de caractère langue nationale aux autres langues qui ne sont pas encore enseignées.

Jusqu’ici cette situation de trois langues restantes ne pose aucun problème aux nigériens.

Aucune voix ne s’élève contre cet état de fait, car la majorité des nigériens comprend bien, tout se fera par étape, dans l’ordre et la sérénité.

Il est temps de mettre fin à ce vacarme inutile et de revenir aux meilleurs sentiments dans un débat franc et constructif .

Les autorités politiques légitimes nigériennes ont amendé et corrigé les travaux des assises nationales .

Il est issu des ces amendements une charte nationale qui a valeur de constitution aujourd’hui.

Toute tentative de vouloir accuser les fonctionnaires de l’Etat de frauder sur la rédaction finale de certaines dispositions de la dite charte est un combat d’arrière garde, qui est dépourvu de tout fondement.

Le CNSP et le gouvernement gèrent le pays, ils ont pour mission de créer les conditions idoines pour rassembler tous les nigériens sans distinction d’appartenance politique, ethnique et régionale afin de parvenir à une véritable refondation de la république , dans la cohésion sociale nationale où tout citoyen nigérien se sentira respecté et intégré dans l’œuvre de construction nationale.

Les invectives, les intrigues politiciennes, les faux-fuyants, les mensonges, les fausses accusations sournoises et les menaces sont contreproductifs et ne sont pas de nature à créer les conditions pour se faire entendre.

Les textes réglementaires ont bien balisé la procédure à suivre pour bien valoriser nos langues nationales.

La charte nationale consacre un Etat de droit, tout doit se faire selon la règle du droit.

Il serait hautement souhaitable que les constitutionnalistes qui ont participé à la rédaction de la charte nationale continuent à apporter des clarifications scientifiques et explications sur les dispositions de la charte nationale.

En effet, certains de nos compatriotes sont en train de mal interpréter certaines dispositions de la charte nationale , l’objectif recherché dans cette nouvelle démarche est de créer des mésententes entre les citoyens nigériens qui vivent en parfaite symbiose .

Nous sommes d’accord pour un débat serein, francs et constructif sur la poursuite des réflexions scientifiques sur la valorisation de nos langues nationales, cependant nous refusons toutes, invectives, insultes, manipulations politiciennes pour semer la discorde entre nigériens. Toutes les onze langues parlées au Niger sont nationales, l’acte déclaratif qui consiste à déclarer la langue hausa comme langue nationale n’enlève aucun caractère national aux autres langues.

La charte pose un principe général de droit, des décrets d’application et d’interprétation seront sans doute pris par les pouvoirs publics.

Par conséquent, des dispositions diligentes et utiles se devraient d’être prises par les pouvoirs publics afin de protéger la dignité et l’honneur des citoyens nigériens bafoués par certains extrémistes nigériens à court d’agurments dans un débat qui se devrait ,serein, francs et constructif.

Force doit rester à la loi.

À bon entendeur salut !

Par Isssoufou B KADO MAGAGI.