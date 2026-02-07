ASSOCIATION DROIT ET DEVELOPPEMENT (ADRODEV- Niger) se prononce sur la situation socio-économique et politique du Niger : un lion ne demande jamais pardon

L’association droit et développement adrodev Niger a tenu ce matin une assemblée générale extraordinaire, au CCOG de Niamey.

Cette grande retrouvaille a été consacrée à l’examen de la situation socio-économique et politique de notre pays.

Ainsi, sur le plan de la sécurité après avoir évoqué

l’attaque terroriste opérée sous commandement français contre la base

aérienne 101 située à l’aéroport international Diori Hamani de Niamey ; la riposte énergique des forces de défense et de sécurité qui ont déjoué

cette attaque barbare et neutralisé la majorité des assaillants ; le partenariat stratégique entre notre pays et la fédération de la Russie

qui a été d’un apport considérable ; le déplacement du Président de la République, Chef de l’Etat, le Général

d’Armée Abdourahame Tiani sur le terrain de l’opération; la désignation nominale par le Chef de l’Etat des ennemis du Niger, à savoir les présidents Macron, Talon et Ouattara ; la sortie spontanée des populations nigériennes à Niamey et un peu

partout à l’intérieur du pays pour apporter leur soutien aux forces de défense et de

sécurité et pour sauvegarder la patrie en danger; etc, Association Droit et Développement, ADRODEV Niger condamne vigoureusement

l’attaque lâche et perfide opérée dans la nuit du mercredi à jeudi 29 Janvier 2026,

contre l’aéroport international Diori Hamani de Niamey.

Adrodev Niger salue la prompte et énergique réaction des forces de défense et de sécurité qui

ont envoyé en enfer les forces du mal.

Elle apporte son soutien inconditionnel au Président de la République, Chef de l’Etat,

le Général d’Armée Abdourahame Tiani qui a affirmé solennellement que « Nous

rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice

Talon et Alassane Ouattara, que nous les avons suffisamment entendus aboyer, qu’ils

s’apprêtent à leur tour à nous entendre rugir».

Adrodev Niger appelle les états de l’AES a mené des offensives partout où écume le

terrorisme et de ne plus laisser l’initiative à nos ennemis .

Elle encourage le gouvernement de la refondation à la création des brigades de veille chargées de surveiller, enquêter et

défendre l’ensemble du territoire national ;

Sur le plan énergétique, et la lutte contre la France, Adrodev Niger a examiné

l’exploitation éhontée et criminelle de l’uranium du Niger depuis plus de

60 ans par la France et ses conséquences sur les populations et l’environnement ; la réaffirmation solennelle de la souveraineté et de l’indépendance

totale de notre pays par les assises nationales de la Refondation ; la Charte de la Refondation en son article 5 qui stipule que les

ressources naturelles et du sous-sol sont la propriété du peuple nigérien ; la réaffirmation solennelle du Président de la République, je cite : la

richesse de notre pays appartient à notre pays ; la décision historique de la nationalisation de la Société des Mines de

l’Air et de la remise dans le domaine public du grand gisement d’imouraren ; la déclaration outrageante et condescendante du président du conseil

d’administration d’ ORANO, M. Claude Imauven devant les députés français réunis en session affirmant que : ORANO promet d’agir en justice contre quiconque voudrait

mettre sa main sur son ” uranium” ; l’affirmation éhontée et ridicule de l’ex président Mohamed Bazoum qui

déclarait sans vergogne, que la France n’a que faire de notre uranium. Elle l’achetait

simplement par pitié, pour aider un pays pauvre ;

Adrodev Niger se félicite de l’installation officielle d’un Comité d’Experts chargé de l’Etude de la

Thèse d’Equivalence Calorifique pour réexaminer avec rigueur scientifique et solidité

juridique les mécanismes de valorisation du prix de l’uranium .

Adrodev Niger réaffirme solennellement son soutien indéfectible et inconditionnel au sermon

d’Arlit du Président de la République, Chef de l’Etat, le Général d’Armée

Abdourahame Tiani qui stipule, je cite : la richesse du sous-sol nigérien, c’est pour le

Niger et le Niger ne va plus demander l’autorisation de qui que ce soit pour le vendre.

Si un acheteur se présente et que nous nous assurons que celui-ci n’a pas de

mauvaises intentions pour nuire à quelqu’un, nous allons le lui vendre. Tant que

l’uranium est sur la terre héritée de la sueur de nos ancêtres, nous allons le vendre à

qui on veut pour que notre vie s’améliore. Ces richesses pour lesquelles on nous fait

la guerre, par ce que nous les avons récupéré, nous allons continuer dans ce sens

et nous ne permettrons jamais à qui que ce soit qui vient d’ailleurs de les piller. Fin de citation.

Elle apporte son soutien ferme à la décision souveraine des autorités compétentes

de notre pays de mettre notre uranium sur le marché international .

Elle dénonçons avec la dernière énergie les agissements sournois et les aboiements

mesquins de la société française Orano qui visent à stopper l’exploitation et la vente

de notre uranium ;

Elle dénonce avec énergie les sorties tapageuses et les menaces de orano et le crime

contre l’humanité perpétré par Orano dans la région d’Arlit avec d’une part,

l’abandon des matériaux radioactives , hautement toxiques lors de la fermeture de la

cominak, et d’autre part la découverte récente de 400 tonneaux de carottes

radioactives découvertes à Madawela ;

Elle soutient fermement la décision du gouvernement du Niger de porter plainte

contre Orano pour mise en danger de la vie d’autrui, pollution, crimes, etc.

Elle sollicite du gouvernement la mise en place d’une commission d’enquête de haut

niveau pour recenser, répertorier, documenter tous les crimes commis par Orano au

Niger tout au long de la période d’exploitation de l’uranium nigérien .

Elle sollicite du gouvernement, une enquête approfondie auprès des travailleurs des

sociétés minières (actifs comme retraités) leurs familles, la population d’Arlit pour

recenser les maladies propagées par Orano dans la zone et exiger une pleine et juste

réparation .

Elle sollicite du gouvernement la réalisation d’un documentaire d’enquête retraçant

l’historique de l’exploitation de l’uranium nigérien par la France, les dégâts

incalculables causés à notre pays, sa population, son environnement, afin que ce film

soit un témoignage vivant de la perfidie de la France et de ses crimes commis en

Afrique et particulièrement au Niger .

Sur le plan de la mobilisation générale et la contribution au fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, adrodev Niger invite l’ensemble des citoyens nigériens, animés d’un esprit de citoyenneté et de

patriotisme à demeurer en tout temps et en tout lieu en état d’alerte maximale,

aussi bien en temps de guerre qu’en période normale parce que la défense de la

Patrie repose sur chaque Nigérien et ne saurait incomber uniquement aux Forces

de Défense et de Sécurité (FDS) .

Chaque nigérien est désormais un soldat de la République, prêt à défendre sa patrie jusqu’au sacrifice ultime.

Elle nvite chaque nigérienne et chaque nigérien à une contribution volontaire et

spontanée, au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie .

Elle appelle tous les nigériens ou qu’ils trouvent à un élan vers la solidarité nationale,

avec des contributions tant financières qu’en nature .

Notre cher Niger, terre de l’Islam et où cohabitent harmonieusement l’Islam et les autres religions doit encore plus donner l’exemple d’une contribution volontaire et

spontanée : Donner, aider, et contribuer sont des devoirs pour chaque nigérien .

Contribuer au fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, c’est aider les

veuves et les orphelins, c’est assurer la sécurité de la patrie .

Contribuer au fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, c’est aider notre

pays à nous aider ;

 Venir en aide à son prochain dans le but de satisfaire Allah est une adoration

et c’est une source de bonheur pour celui qui reçoit de l’aide mais également

pour celui qui donne de sa personne .

En conclusion l’association droit et développement selon le responsable de sa communication, mahamane hadi Elh nagody sollicite du gouvernement

l’institution d’une journée nationale pour les victimes des crimes de la France au

Niger .

ADRODEV Niger se

tiendra toujours derrière les autorités nigériennes pour les accompagner dans

l’œuvre exaltante de la Refondation entamée depuis le 26 juillet 2023.

Aujourd’hui, plus qu’hier, la patrie a besoin de nous.

Nous sommes des soldats, nous sommes les héritiers des grands et célèbres guerriers.

Dans nos veines circulent la vaillance et la bravoure, nos ancêtres ont combattu

vaillamment le colonisateur français et son colonialisme de malheur, reprenons le

flambeau avec fierté et écrasons les ennemis de notre nation.

Namalka bozari