Conflit juridico- minier entre la France et le Niger : Niamey se prépare activement

Après les évènements salvateurs du 26 juillet 2023, les relations entre Paris et Niamey sont au plus bas. Les deux parties ne se parlent qu’à travers des intermédiaires.

En effet, face à l’intransigeance du président Macron qui voulait ramener par la force, l’ancien président déchu, le président de la république, chef de l’état, le général d’armée Abdourahame tiani, a d’abord chassé les forces françaises installées au Niger, chassé l’ambassadeur français, dénoncer tous les accords de coopération avec la France, arraché la gigantesque mine d’imouraren et nationalisé la somair.

La perte de l’uranium nigérien que la France exploitait à sa guise depuis plus de 60 ans a été très mal ressentie par les dirigeants français, qui, en manque de soutien au niveau de leurs alliés traditionnels , s’est rabattu sur les juridictions internationales.

Pour parer à toute éventualité et pour mieux préparer les différents procès qui s’annoncent, le Niger a mis en place un comité d’experts.

C’est ainsi que, le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, chargé des Relations avec les Institutions, M. Alio Daouda a officiellement mis en place, le mercredi 4 février 2026 à Niamey, un Comité d’experts chargé de documenter les plaintes et contentieux opposant l’Etat du Niger à ORANO.

Selon une dépêche de l’anp, le Ministre Alio Daouda a rappelé que le Niger fait face, “depuis l’avènement du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie au pouvoir le 26 juillet 2023, à une hostilité sans précédent de la part de la France et de certains pays de la CEDEAO qui ont fait le choix de la belligérance pour faire échec à notre quête de souveraineté véritable n’hésitant pas à déployer toute leur ingénierie diplomatique et militaire pour faire plier l’Etat et ses institutions à travers diverses menaces, y compris le recours à des terroristes et à des mercenaires pour reprendre possession de nos ressources spoliées durant plusieurs décennies d’exploitation”.

Cependant, ‘’cette posture inique adoptée par les adversaires et ennemis de notre pays ne saurait prospérer au regard de notre détermination commune à faire bloc autour des décisions salutaires et courageuses prises par le CNSP consistant à bouter hors de notre pays les puissances exploitantes’’ a averti le ministre de la Justice selon qui, les plus hautes autorités, avec à leur tête le Général Abdourahamane Tiani, ‘’ont décidé de nationaliser l’exploitation de nos ressources minières, une décision qui, à tort ou à raison, a suscité plusieurs procédures du groupe Orano contre notre pays devant le Centre International de Règlement des Différends (CIRDI) pour revendiquer une soi-disante propriété minière sur les terres nigériennes en violation de la Résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, adoptée le 14 décembre 1962 consacrant le droit de souveraineté permanent des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles’’.

Orano, a-t-il renseigné, ‘’réclame la propriété d’un bien appartenant au Niger, et assigne le Niger devant les instances juridictionnelles en oubliant que ces mêmes terres ont été souillées par les déchets occasionnés par l’exploitation, que des déchets toxiques ont été déversés à l’air libre mettant en danger durablement la santé des populations et l’écosystème de la zone d’exploitation’’.

Face à cette situation, a t-il précisé, le Niger ‘’a décidé à son tour d’initier des procédures judiciaires contre Orano en s’entourant de toutes les précautions pour l’attraire devant les juridictions nationales et étrangères afin d’obtenir condamnation et réparation des préjudices subis, et c’est dans ce sens que nous avons pris l’arrêté n°0353/MJ/DH/GS/CRI/SG du 31 décembre 2025, portant création, composition et missions du comité d’experts chargé de documenter les plaintes et contentieux opposant l’Etat du Niger à Orano’’.

Ce comité, note-t-on, a plusieurs missions dont le recueil de toutes les violations des règles relatives à l’environnement, à la santé et à la fiscalité, le recueil des données factuelles et chiffrées dans les domaines de la santé humaine et animale, de l’environnement et de l’économie, l’analyse desdites données et proposer des stratégies d’attaque et la construction des argumentaires juridiques pour attraire Orano devant n’importe quelles instances juridictionnelles et arbitrales nationales, régionales et internationales et défendre le Niger devant lesdites instances y compris même devant les juridictions françaises.

A cet effet, le choix porté sur les membres pour faire partie de ce comité ‘’n’est pas le fruit du hasard, il répond à un besoin d’établissement des faits appuyés par des données incontestables pour prouver à la face du monde et à nos détracteurs en particulier, que si victime il y a, c’est bien le Niger et son peuple, soumis à une exploitation éhontée et à une mort programmée du fait d’une exploitation de ressources qui ne s’est guère embarrassée de l’être humain, de ses aspirations et du respect des règles de droit international qui leur impose des obligations bien encadrées’’ a expliqué M. Alio Daouda.

Toujours dans le cadre de sa mission, le ministre de la justice a exhorté le comité à œuvrer ‘’à la quantification de tous les manques à gagner, à la production des données renseignant sur les conséquences sociales, économiques et environnementales de cette exploitation sauvage et à l’élaboration d’argumentaires qui serviront de bases solides à la défense de notre pays devant les instances juridictionnelles et arbitrales et même de fondement à nos actions car nous ne pouvons rester inactifs si nous voulons faire valoir nos droits contre Orano et ce, partout où besoin sera’’.

Enfin, afin de faire émerger un Niger nouveau, véritablement indépendant et conscient de l’irréversibilité de sa nouvelle marche, le ministre en charge de la justice et des droits de l’Homme a invité les experts à s’approprier les missions évoquées, “car c’est de l’intérêt du Niger et de son peuple qu’il s’agit et de notre capacité à transformer les défis en opportunités’’.

En 68 ans d’exploitation de l’uranium nigérien par la France, le Niger a été lésé sur toute la ligne, pendant que la France grâce à ce produit stratégique était devenue une puissance mondiale.

Il n’y a aucune infrastructure digne de ce nom qui a été réalisée au Niger par le géant français de l’uranium.

Au contraire, les médias et autorités françaises se moquaient du Niger, classé pays au monde sur l’indice du développement humain.

Les français ont pollué l’environnement humain, les nappes phréatiques, mis la vie des populations des zones d’exploitation en danger.

Orano doit payer, et il faut qu’elle paye.

