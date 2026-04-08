Audience au Président Tiani : Message fraternel du Capitaine Traoré et consolidation de l’AES…

Son Excellence le Général d’Armée ABDOURAHAMANE TIANI, Président de la République, Chef de l’État, a accordé une audience, ce jour 07 avril 2026, à S.E.M. Abdou Diallo, Ambassadeur du Burkina Faso au Niger.

S.E.M. Abdou Diallo est porteur d’un message de salutations fraternelles de Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, Président burkinabé, à son Homologue du Niger, Son Excellence le Général d’Armée ABDOURAHAMANE TIANI, Président de la République, Chef de l’État.

Les échanges au cours de l’audience ont porté sur les relations d’amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays, qui sont très fortes depuis l’arrivée du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) au pouvoir, a-t-il notifié.

Ils ont également échangé sur les moyens de consolider la Confédération des États du Sahel (AES).

L’ambassadeur souligne avoir reçu des conseils du Chef de l’État, Président de la République, le Général d’Armée ABDOURAHAMANE TIANI, pour l’accomplissement de sa mission et s’engage à renforcer les liens de fraternité entre les deux pays frères.

L’audience s’est déroulée en présence du Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, Chef de l’État, Porte-Parole du Gouvernement, et de l’Ambassadeur Illo Adani, Conseiller chargé des Questions stratégiques et diplomatiques du Président de la République, Chef de l’État.

Source: Ministère des Affaires Étrangères du Niger